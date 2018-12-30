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慘！建商開挖遇古蹟損失5千萬　內政部新法「容積可移轉」

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▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲過去高市左營區曾發生知名建商推出大樓預售案，施工時意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／綜合報導

建商開挖遇到古蹟時有所聞，高雄知名建商「友聯開發」，在左營果貿地區推出大樓預售案「華友聯i世界」，6月施工時，挖出清朝城牆遺址，建商通報市府文化局，協商決議變更設計，基地再退縮4米，雖然建商樂觀表示「希望社區可將成為古蹟、住宅共存示範」，但也造成總銷減少5,000萬元損失。內政部27日終於通過新的「考古遺址土地容積移轉辦法」草案，內容指出若建地開挖發現考古遺址，則可將容積轉移到其他區域建築使用，挖到古蹟終於不用再害怕無「法」可救了。

「華友聯i世界」為左營造鎮社區，基地面積1,724坪，共5棟地上15樓、地下5樓建築、總戶數513戶，規劃2～3房、20～37坪不等，拆算單價每坪約18萬元，開賣至今已銷售不少戶數；據了解，華友聯建挖到清朝城牆古蹟後，基地必須退縮4米，總戶數將減少14戶、車位減少36個，推估至少減少5,000萬元總銷。

內政部27日正式通過「考古遺址土地容積移轉辦法」草案，內容如下：經指定考古遺址，導致其原依法可建築之基準容積受到限制部分，得依本辦法申請移轉至其他地區建築使用，以保障民眾受限的權益。

內政部表示，105年7月27日修正公布的「文化資產保存法」第50條，已明定因指定考古遺址導致其土地原依法可建築受到限制部分，得等值移轉其他地方建築使用，故這次配合新訂「考古遺址土地容積移轉辦法」草案，明定此類容積移轉適用地區、計算方式、作業程序及移入容積相關條件與原則，以兼顧都市整體環境品質及民眾權益。

依這次新訂草案第5條規定，送出基地可移出之容積，以移轉至同一都市主要計畫地區，或區域計畫地區之同一直轄市、縣（市）內其他可接受之建築土地建築使用為限。但經內政部都市計畫委員會審議通過後，得移轉至同一直轄市、縣（市）之其他主要計畫地區。惟接收基地不得位於都市計畫農業區、保護區及河川區等非都市發展用地，以確保環境品質。

內政部指出，「考古遺址土地容積移轉辦法」條文將依法制作業程序，於近期內發布施行，後續民眾即可依法向所屬地方政府提出容積移轉申請。內政部也提醒地方政府受理容積移轉時，必須審視其接受基地條件，核予適度之移入容積，以確保周邊整體居住環境品質。

關鍵字：市府危老重建友聯開發華友聯高雄文化局古蹟遺址內政部法規容積移轉建商

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