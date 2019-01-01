北市十大熱門社區　最低只要3字頭可入手

▲大直美堤花園原名基河國宅外觀圖。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

永慶房屋根據實價登錄資料，回顧2018年台北市交易熱門的社區，以中山區的「大直美堤花園」(基河國宅)拔得頭籌，其次是松山區的「松山新城」，第三是文山區的「觀星台北」，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，此次國宅受歡迎、房價以及區位仍受大多民眾青睞，另外熱門社區也顯示民眾認同該社區周邊的環境，最低入手價每坪只要3字頭。



2018年台北市交易量最多的社區為中山區的「大直美堤花園」，2018年1-10月有22筆交易，平均單價約每坪53.7萬元，謝志傑表示，大直美堤花園原名基河國宅，位於台北市發展成熟的重劃區生活圈，而該社區為水岸住宅，居住環境優質，加上近美麗華百貨商圈，採買娛樂機能無虞，另外，社區房價親民也是備受民眾歡迎的原因，觀察該社區周邊的建案，單價動輒破百萬元，在相同的生活圈中，大直美堤花園的房價顯得經濟又實惠，成為2018年交易最熱門的社區。



社區交易量排名第二的是松山區的「松山新城」，2018年1-10月成交了19件，平均單價約每坪65.5萬元。除了松山新城，松山區另外還有三個社區也入榜熱門交易社區，包括健安新城、愛琴海以及建成花園廣場，顯示民眾對於松山區居住環境感到十分認同，而觀察四社區2018年的房價，平均單價落在每坪62.4萬至70.7萬之間。

平價入住熱門社區 內湖區4字頭 文山區只要3字頭

熱門社區的第三名是文山區的「觀星台北」，2018年1-10月有18筆交易，平均單價約每坪37萬元，謝志傑表示，除了觀星台北房價是3字頭，同樣位在文山區的「世界山莊」也是3字頭，兩社區皆有環山綠地的優美景觀，洋溢著朝氣蓬勃的居家氣質，尤其房價在熱門社區排行中市最實惠的，對於首購族、小家庭都相當有吸引力。另外，內湖區的「麥帥新城」與「湖光國宅」周邊生活機能完整，房價又相對平實，平均單價僅約4字頭，因此也十分吸引費者的目光。

最後謝志傑表示，觀察2018年熱門社區房價有不少都略低於區域行情，對於自住客來說相對好入手，根據永慶房屋趨勢前瞻報告顯示，2019年第一季房價呈現盤整及小幅緩跌格局，短期內房價大起大落的機會低，加上近期央行宣布利率連十凍，房貸利率持續維持低檔，有意購屋的民眾不妨趁此時機多看多比較，好在農曆過年前購得好屋。