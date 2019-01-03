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三拍大砍4億！　360度環景豪華飯店仍流標收場

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▲▼友山尊爵。（圖／擷取自google map）

▲南投知名360度環景飯店進入法拍第三拍仍流標收場。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／綜合報導

大選過後許多縣市藍天變綠地，許多人以為經濟將翻轉，但根據法拍資訊，南投埔里知名360度環景豪華飯店「友山尊爵酒店」及「友山精品旅館」，已進入第三拍，結果仍無人投標，流標收場。寬頻房訊發言人徐華辰表示，流標因素除了動產、有其他欠款項目等因素，讓投資人猶豫，近兩年因陸客減少，導致觀光業蕭條，也讓投資人卻步不敢貿然進場。

根據司法院公告，該物件去年11月淪入法拍，拍賣項目除了旅館外，包含動產接送用的賓士車、福特七人座自小客車等其他用具一併拍賣；但一拍、二拍均乏人問津導致流標，2日進行三拍，底價已自一拍的1億1,320萬元大砍約4億元，降至約7.5億元，仍然無人願意出手再次流標收場。

「友山尊爵酒店」廣告主打標語，360°環景餐廳、可眺望著埔里山城，不論四季、晴天、雨天都有不同景致，堪稱有全埔里鎮最好的景觀視野，也因此而聞名當地。目前該飯店仍正常營運中，該飯店網頁顯示，住宿房價一晚7600元起，堪稱埔里地區最豪華飯店，平均住房率高達6成以上。如此好的條件為何無人投標？

徐華辰分析，友山尊爵三拍仍流標，除因拍賣項目包含動產、另有欠款項目等因素，讓投資人不敢出手，且近兩年陸客驟減，導致觀光業大幅蕭條，即使選後政治氛圍改變，但兩岸關係仍未有明顯改善，在陸客沒有真的回流之前，投資人固然相對保守、不敢貿然進場。

關鍵字：法拍飯店觀光旅遊寬頻徐華辰南投友山尊爵酒店友山精品旅館陸客投資

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