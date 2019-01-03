三拍大砍4億！　360度環景豪華飯店仍流標收場

▲南投知名360度環景飯店進入法拍第三拍仍流標收場。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／綜合報導

大選過後許多縣市藍天變綠地，許多人以為經濟將翻轉，但根據法拍資訊，南投埔里知名360度環景豪華飯店「友山尊爵酒店」及「友山精品旅館」，已進入第三拍，結果仍無人投標，流標收場。寬頻房訊發言人徐華辰表示，流標因素除了動產、有其他欠款項目等因素，讓投資人猶豫，近兩年因陸客減少，導致觀光業蕭條，也讓投資人卻步不敢貿然進場。

根據司法院公告，該物件去年11月淪入法拍，拍賣項目除了旅館外，包含動產接送用的賓士車、福特七人座自小客車等其他用具一併拍賣；但一拍、二拍均乏人問津導致流標，2日進行三拍，底價已自一拍的1億1,320萬元大砍約4億元，降至約7.5億元，仍然無人願意出手再次流標收場。

「友山尊爵酒店」廣告主打標語，360°環景餐廳、可眺望著埔里山城，不論四季、晴天、雨天都有不同景致，堪稱有全埔里鎮最好的景觀視野，也因此而聞名當地。目前該飯店仍正常營運中，該飯店網頁顯示，住宿房價一晚7600元起，堪稱埔里地區最豪華飯店，平均住房率高達6成以上。如此好的條件為何無人投標？

徐華辰分析，友山尊爵三拍仍流標，除因拍賣項目包含動產、另有欠款項目等因素，讓投資人不敢出手，且近兩年陸客驟減，導致觀光業大幅蕭條，即使選後政治氛圍改變，但兩岸關係仍未有明顯改善，在陸客沒有真的回流之前，投資人固然相對保守、不敢貿然進場。