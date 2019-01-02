侵占公有地大賺千餘萬　新北強拆改建157個停車位招商

▲新北市板橋區南雅西路一處市有土地遭人侵占多年，市府拆除後改建公有停車場。（圖／新北市工務局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市板橋南雅西路一處遭民眾占用搭蓋違建的1,500坪公有地，於去年9月由新北市工務局強力拆除後，由養工處完成開闢興建成一座公有汽機車停車場，目前正由交通局辦理民間業者招商作業，不但可以滿足供附近民眾停車位的需求，也讓不法占用公有地的行為得以扼止。

工務局指出，本案位於板橋區南雅西路2段301巷內環河公園旁，長期遭民眾占用搭建鐵皮工廠及違法出租停車位牟利；當地居民指出，該處不僅非法搭設2棟鐵皮工廠出租、每棟月租金2萬元，還加蓋車棚停車位出租共40個，每個車位月租1,500元～2,500不等，而這樣的情況已長達10多年。粗估每年至少上百萬不法營利，總金額高達千萬元以上。

工務局拆除大隊於去年9月初強力動員重型機具進場拆除，再由養工處開闢興建公有停車場，於12月底完工後再交由交通局向民間業者招商，未來將以收費停車場方式經營。

該座公有停車場總計提供157個汽機車停車位，其中汽車停車格位78格、身障汽車格位2格；機車停車格位75格、身障機車格位2格；工務局指出，拆除影響公共安全及不法牟利的占用違章建築，是新北市政府執法的重點，請民眾勿心存僥倖任意搭設違章建築，一旦查獲必優先排拆，依法強制執行公權力。