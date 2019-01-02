建商撐不住！「嘉泉名璽」險成爛尾樓　今再遭法拍80戶

▲嘉泉名璽建造中曾傳財務危機，如今再遭法拍80戶。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

新北市中和區出現整棟大樓法拍案例，該社區名稱為「嘉泉名璽」，每戶底價從500萬元～1,200萬元不等，一口氣拍賣80戶，一拍總價11.6億元，預計2月19日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案抵押價格約12億元，一拍底價拆算單坪約57.5萬，與現今行情已不符，估計難有投資人願意出手。

根據司法院公告，新北市中和區員山路「嘉泉名璽」整棟社區80戶遭法拍，該棟大樓為地上17層建築、規畫120多戶。據了解，該案2010年開始預售，但興建過程中，建商就曾爆發財務危機，2015年還向承購戶告知每坪必須加12萬元，才有能力續建，引發預購戶抗議。

該案2017年完工，並取得使照，但始終風波不斷，甚至前立委周雅淑都是承購戶之一，花了785萬購買建商遲未交屋，一度提告鬧上法院，確認其房地所有權以及移轉登記請求權。

雖然目前預購戶已順利交屋入住，如今上司法院法拍公告再次引發議論，資料顯示債權人為陽信銀行，共抵押80戶均為空屋。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案必須一次吃下80戶、總價11億6千626.2萬元，拆算單價後每坪約57.5萬。

不僅總價高、單價也遠高於區域行情，反看現在房市景氣，難有投資人願意出手承接，預料一拍流標機率大，甚至到二、三拍都還有可能持續流標。徐華辰指出，過去房市景氣大好，但2014年因政策打房導致至房市急凍，有部分建商開始融資、借款，財務槓桿越拉越大，除非短期內買氣大幅好轉，否則將有更多類似情況持續發生。