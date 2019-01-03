對岸「糖果大王」出手　8億豪宅王買家曝光

▲One Park Taipei元利信義聯勤以單坪299萬成交紀錄成為新豪宅王。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳韋帆／台北報導

「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」日前以單坪299萬元成交紀錄打破市場行情，踢下帝寶站上豪宅王座，甚至險破「彭淮南防線」，且因無法證實買家身分，讓市場一時熱議。經時間推移，買家身分也逐漸曝光，首位曝光買家為「海凰環球」，其公司登記地與兩岸糖果糕餅大王「徐福記」同址，推測為豪宅王買家之一。

根據實價登錄，信義聯勤2015年6月成交24樓2戶、成交總金額高達8.38億元，拆算每坪單價分別為275萬、272.6萬，但因該案尚未過戶，也為買家蒙上一層神秘面紗；隨時間推移，戶籍謄本資料也逐漸曝光，登記持有人為英屬維京群島商海凰環球有限公司，對照兩岸知名糖果糕餅大王「徐福記」公司登記地為同一地址，但徐福記家族並未證實。

徐福記為知名台商，由徐氏四兄弟1992年在中國大陸東莞註冊，專營糖果、糕點等甜品，自1998年站上對岸銷售、佔有第一之後，年銷售額一度突破60億元人民幣，自此成為中國大陸第一的糖果、糕點大王，至今16年王座都無人可撼動，其公司總裁徐乘，2011年還位列富比士台灣富豪榜第25位，雄厚財力能買下豪宅王名符其實。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，對高資產客戶來說，近年豪宅推陳出新，也讓買氣持續加溫、價格水漲船高，以目前市況看來，今年應有機會能突破單坪300萬的「彭淮南防線」。