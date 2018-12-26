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6500萬　買台北50坪或文華東方河景豪宅

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▲「曼谷文華東方酒店式豪宅」位於湄南河畔、並享有永久產權。（圖／業者提供）

▲「曼谷文華東方酒店式豪宅」位於湄南河畔、並享有永久產權。（圖／業者提供）

記者張瑞傑／台北報導

試著想像一下，如果有錢，同樣預算可以買市中心50坪住宅、以及文華東方酒店服務等級的120坪水岸景觀宅，你會怎麼選？看好曼谷頂級商品與台灣房產之間的價差，曼谷頂尖開發商Magnolia Quality Development Corporation（MQDC）打造、並由文華東方負責管理的「曼谷文華東方酒店式豪宅」，強掉擁有湄南河岸旁難得的永久產權住宅， 每戶6500萬元起，強調「同樣預算、就買曼谷最好的」。

台北市寸土寸金，燙金地段佔去大多數的購屋成本，相信不少購屋人都有同樣的感想：5000萬在台北市、只能買到沒有景觀的換屋型住宅；要有景觀、一戶動輒上億元是常有的事。根據統計，台灣房價平均每坪約71.54萬元，而泰國每坪房價平均僅約33萬元，不及台灣一半，加上投資報酬率上看6%，讓許多人趨之若鶩，紛紛進軍泰國房市。

▲6500萬在台北市僅能買一間50坪左右的換屋宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲6500萬在台北市僅能買一間50坪左右的換屋宅。（圖／記者張瑞傑攝）

泰國是東協中、匯率最穩定的國家，美元兌泰銖、20年始終維持在1比32~35左右；加上政策管控外國資金炒房、買房限制比例為本國人51比外國人49；加上限制資金洗錢法令，使得泰國房地產每年穩定成長7至10%，雖然比不上他其他國家的房價成長率，但也因此讓風險大幅降低。

MQDC行銷與專案銷售副總裁Peachpattha Pakakan表示，曼谷最精華的大使館、金融以及五星級酒店商圈Sathorn房價一平方米26萬泰銖，而ICONSIAM所在的河岸住宅區33萬一平方，房價已正式超過Sathorn；「尤其2016年之後， The Residences at Mandarin Oriental Bangkok 預售從一平方米35萬元，到現在50至55萬元，可說是房價成長最多的區段。」MQDC此次特別選在台北文華東方酒店舉辦說明會，特意吸引台北置產客體會的用意可見一斑。

▲MQDC行銷與專案銷售副總裁Peachpattha Pakakan。（圖／記者張瑞傑攝）

▲MQDC行銷與專案銷售副總裁Peachpattha Pakakan。（圖／記者張瑞傑攝）

曼谷文華東方酒店式豪宅位於湄南河的標誌性建築ICONSIAM區域內，地理位置優越，離湄南河（Chao Phraya River）水岸僅45米，每個住宅都可以看到一覽無餘的河景，還可以看到佔地4,600平方米的寬敞鬱鬱蔥蔥的花園，加上文華東方酒店提供極高的服務和設施。

該案總體建設進度為80％，建案將在2019年第一季度交屋，目前平均價格約為每平方米18,000美元，單位面積約為130至230平方米（約39坪～70坪）規劃為二至三間臥室的住宅。該物業的頂層公寓和複式頂層公寓面積從380到710平方米（約115坪～215坪）不等，為該城市同等單位的最高價值。換句話說，坪數從67~215坪都有，目前多是邊間3房產品，總價6500萬~4億多台幣含家具銷售。


關於曼谷文華東方酒店式豪宅
2014年，ICONSIAM宣布與文華東方酒店集團合作，打造名為曼谷文華東方酒店式豪宅的52層公寓含146套超豪華住宅。豪宅位於ICONSIAM項目中，是東南亞第一個、也是世界第14個「文華東方」品牌住宅，其設計和建築符合最高豪華標準，包含酒店式管理和居民服務。

關鍵字：房產海外置產豪宅6500萬曼谷文華東方酒店式豪宅

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