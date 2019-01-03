韓流失效變寒流？　高雄12月建物移轉量創8年新低

▲高雄去年12月建物買賣移轉棟數創下同季8年新低。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

新科市長韓國瑜「拚經濟」口號一呼之後，商用不動產與房市都傳出買氣升溫消息，但高雄市地政局公布107年12月「建物買賣移轉棟數」卻創下8年同期新低，僅2,762戶。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，選後詢問度確實有大幅提升，但賣方開價也拉高，導致12月未能開出紅盤。台經院研究員劉佩真分析，房產買賣非短期可成交，所以建物當月移轉量不能完全代表當月市場狀況，買氣是否真大好，須待1月才能有效顯現。

高雄市地政局公佈去年12月「建物買賣移轉棟數」，單月僅達2,762戶，創下2010年至今，8年來新低，也相對歷史高峰2015年的4,968戶、量縮44.4％；另外，統計高雄2018全年建物買賣移轉戶數為3萬3,263戶，也創下8年來的次低紀錄。

郎美囡表示，大選過後高雄建物與土地確實都有詢問度上升跡象，但賣方的期待心理也顯現出來，開始出現開價拉高、議價空間縮小的情況，導致雙方價格持續拉鋸，最終12月無法開出紅盤。

劉佩真分析，房產買賣需要時間促成，即使12月選後一片看好，也非短期可看到成效，例如買賣雙方價格拉鋸、買屋貸款成交等，都需要時間完成，所以1月才是驗證韓流是否真有奇效的時機。

去年許多建商南下蓋屋，造成餘屋量大增、去化壓力大的現象。劉佩真指出，無論1月高雄房市開出紅盤與否，未來1～2年的政策藍圖是否兌現、真正帶入產業與人口紅利，才能帶動住宅與商用不動產發展。