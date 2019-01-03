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韓流失效變寒流？　高雄12月建物移轉量創8年新低

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▲▼85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄去年12月建物買賣移轉棟數創下同季8年新低。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

新科市長韓國瑜「拚經濟」口號一呼之後，商用不動產與房市都傳出買氣升溫消息，但高雄市地政局公布107年12月「建物買賣移轉棟數」卻創下8年同期新低，僅2,762戶。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，選後詢問度確實有大幅提升，但賣方開價也拉高，導致12月未能開出紅盤。台經院研究員劉佩真分析，房產買賣非短期可成交，所以建物當月移轉量不能完全代表當月市場狀況，買氣是否真大好，須待1月才能有效顯現。

高雄市地政局公佈去年12月「建物買賣移轉棟數」，單月僅達2,762戶，創下2010年至今，8年來新低，也相對歷史高峰2015年的4,968戶、量縮44.4％；另外，統計高雄2018全年建物買賣移轉戶數為3萬3,263戶，也創下8年來的次低紀錄。

郎美囡表示，大選過後高雄建物與土地確實都有詢問度上升跡象，但賣方的期待心理也顯現出來，開始出現開價拉高、議價空間縮小的情況，導致雙方價格持續拉鋸，最終12月無法開出紅盤。

劉佩真分析，房產買賣需要時間促成，即使12月選後一片看好，也非短期可看到成效，例如買賣雙方價格拉鋸、買屋貸款成交等，都需要時間完成，所以1月才是驗證韓流是否真有奇效的時機。

去年許多建商南下蓋屋，造成餘屋量大增、去化壓力大的現象。劉佩真指出，無論1月高雄房市開出紅盤與否，未來1～2年的政策藍圖是否兌現、真正帶入產業與人口紅利，才能帶動住宅與商用不動產發展。

關鍵字：高雄韓國瑜韓流移轉量建物買賣台經院劉佩真大家房屋郎美囡地政局

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