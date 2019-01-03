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12月新建案市況回暖　投資客真成「春燕」南漂

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▲▼建案廣告看板。（圖／記者陳韋帆攝）

▲住展調查房市市況好轉，但買氣仍未齊頭上揚。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌調查，2018年12月新建案房市風向總分為31.7分，比11月分數大增4.5分，對應燈號雖仍為藍燈，且連續五個月亮出藍燈，但好消息是距離黃藍燈僅一步之遙，而風向球六項統計指標更全數上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然選後市況好轉，但買氣並非齊頭式上揚，未來仍不能夠太樂觀。

選戰過後房市無激情，預計329檔才有推案潮。據住展調查，12月預售屋推案量增至近5百億；其中，單一案量達15億以上的指標案為台北市大安區「敦南寓所」、新北市板橋「永雄卓閱」、桃市桃園「新捷市」、龜山「璽來登」與「鴻承根津苑」、竹市東區「幸福城邦2-瑞典綠洲」等案。

成屋供給量也同步上升，12月新釋出的新成屋擴大至5百多戶，而單一案量逾15億以上的成屋指標案有台北市北投「裸心-納景」、新北市蘆洲「大和玉」、淡水「山舉目」等。

何世昌表示，雖然去年12月推案量呈現月增，但增幅並不如預期，推案量遜於去年8到10月，未出現爆量的盛況，顯示建商心態較外界預期得更冷靜，原因可能與選舉結果沒什麼變化有關。由於新竹以北縣市政治版圖沒什麼變化，市場缺乏激情，建商仍按表操課，預期今年329檔期才會看到新一波推案潮。

建案求出清狠殺　創下北市最低價。在建案廣告量的部份，回升至約1.75萬批，差不多回到選前水位。議價率分數上升，代表建案賣價更硬，而買方砍價空間稍微縮小了。

不過有少數銷售期較長的舊建案、餘屋案，為求加快結案而破盤殺出，售價砍到見骨，例如內湖廠辦案打出「瑞光路4字頭」，遠低於同路段廠辦案6字頭行情；另士林社子地區住宅案強打「河岸景觀大戶、每坪39萬起」，創下北市目前線上銷售中建案的最低單價紀錄。

▲▼住展風向球指標。（圖／住展提供）

▲住展風向球多項亮起藍燈。（圖／住展提供）

何世昌表示，因遞延性買盤出現，選後人氣與買氣連袂上揚，但成交量高度集中於少數新建案與降價案，以及特定重劃區，其餘部份建案表現與選舉當月一樣低迷，這是較大的隱憂。至於去年12月人氣較旺的建案，例如土城「土城日月光」、板橋「永雄卓閱」，單週看屋來客組數達百組以上。

選後北台灣投資性買盤似乎出現「南漂」到高雄的現象，何世昌指出，高雄房市來自於北市的客源快速增加，包括京城、皇苑、麗晶、雄崗等高雄建商，以及南下推案的遠雄建設，紛紛將旗下建案廣告投放到北部，希望搶搭這波資金南漂的順風車。如果資金南移狀況持續下去，會不會侵蝕北部房市買氣？有待進一步追蹤觀察。

關鍵字：高雄南漂投資客住展何世昌推案敦南寓所永雄卓閱新捷市璽來登根津苑幸福城邦2納景大和玉山舉目土城日月光永雄卓閱

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