12月新建案市況回暖　投資客真成「春燕」南漂

▲住展調查房市市況好轉，但買氣仍未齊頭上揚。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌調查，2018年12月新建案房市風向總分為31.7分，比11月分數大增4.5分，對應燈號雖仍為藍燈，且連續五個月亮出藍燈，但好消息是距離黃藍燈僅一步之遙，而風向球六項統計指標更全數上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然選後市況好轉，但買氣並非齊頭式上揚，未來仍不能夠太樂觀。

選戰過後房市無激情，預計329檔才有推案潮。據住展調查，12月預售屋推案量增至近5百億；其中，單一案量達15億以上的指標案為台北市大安區「敦南寓所」、新北市板橋「永雄卓閱」、桃市桃園「新捷市」、龜山「璽來登」與「鴻承根津苑」、竹市東區「幸福城邦2-瑞典綠洲」等案。

成屋供給量也同步上升，12月新釋出的新成屋擴大至5百多戶，而單一案量逾15億以上的成屋指標案有台北市北投「裸心-納景」、新北市蘆洲「大和玉」、淡水「山舉目」等。

何世昌表示，雖然去年12月推案量呈現月增，但增幅並不如預期，推案量遜於去年8到10月，未出現爆量的盛況，顯示建商心態較外界預期得更冷靜，原因可能與選舉結果沒什麼變化有關。由於新竹以北縣市政治版圖沒什麼變化，市場缺乏激情，建商仍按表操課，預期今年329檔期才會看到新一波推案潮。

建案求出清狠殺 創下北市最低價。在建案廣告量的部份，回升至約1.75萬批，差不多回到選前水位。議價率分數上升，代表建案賣價更硬，而買方砍價空間稍微縮小了。

不過有少數銷售期較長的舊建案、餘屋案，為求加快結案而破盤殺出，售價砍到見骨，例如內湖廠辦案打出「瑞光路4字頭」，遠低於同路段廠辦案6字頭行情；另士林社子地區住宅案強打「河岸景觀大戶、每坪39萬起」，創下北市目前線上銷售中建案的最低單價紀錄。

▲住展風向球多項亮起藍燈。（圖／住展提供）

何世昌表示，因遞延性買盤出現，選後人氣與買氣連袂上揚，但成交量高度集中於少數新建案與降價案，以及特定重劃區，其餘部份建案表現與選舉當月一樣低迷，這是較大的隱憂。至於去年12月人氣較旺的建案，例如土城「土城日月光」、板橋「永雄卓閱」，單週看屋來客組數達百組以上。

選後北台灣投資性買盤似乎出現「南漂」到高雄的現象，何世昌指出，高雄房市來自於北市的客源快速增加，包括京城、皇苑、麗晶、雄崗等高雄建商，以及南下推案的遠雄建設，紛紛將旗下建案廣告投放到北部，希望搶搭這波資金南漂的順風車。如果資金南移狀況持續下去，會不會侵蝕北部房市買氣？有待進一步追蹤觀察。