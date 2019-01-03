土城再增「8.45公頃」住宅區　都市計畫說明會4日開跑

▲土城都市計畫進一步擴大面積。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

新北市土城區都市計畫進一步擴大面積約162.04公頃，並配合土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷所需，其中將另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃等，將於108年1月4日在土城區公所舉辦說明會。住商不動產新北市區協理趙中康表示，土城板南線通車後市場雖有回溫，但近期缺少話題，倘若司法園區順利上路，將可讓該區再次活絡起來。

土城將有可能成立司法園區，新北市政府為因應土城看守所等矯正與司法機關腹地不足，將原國防部管有之土城彈藥庫搬遷後所釋出之公有土地，提供土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷搬遷之用，並考量土城都市計畫都市發展壓力及兼顧生態保育之需求，將鄰近非都市土地一併納入都市計畫，期望透過都市計畫能使土地有效利用及管制。

此次擴大都市計畫面積約162.04公頃，區徵面積約55.17公頃，其中劃設司法園區約24.34公頃（含臺北看守所15.38公頃、新北地方法院5.32公頃及新北地院檢察署3.65公頃）；另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃等。

新北市城鄉局表示， 108年1月4日上午10時於土城區公所七樓大禮堂將舉辦說明會，誠摯歡迎民眾前來參加說明會並提供相關建議。後續本府將依公展期間民眾陳情意見提送各級都委會審議後發布實施，以確保市民權益及地方建設推動。

住商不動產新北市區協理趙中康指出，土城在板南線通車後，市場買氣加溫，也吸納了不少外地購屋人，不過近期話題較弱，未來司法園區若能順利上路，也將帶入就業人口，對區域需求與價格有支撐作用。