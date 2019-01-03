宏盛悼念「台灣地王」林堉璘　尾牙金40萬預算做公益

▲宏泰集團創辦人林堉璘去年6月辭世，旗下宏盛建設決定將尾牙金捐贈「台灣及幼關懷協會」。（圖／宏盛建設提供）

記者陳韋帆／台北報導

宏盛建設（2534）為悼念創辦人林堉璘先生於107年6月辭世，決定以回饋社會的方式取代今年度原訂舉辦之公司尾牙。宏盛建設表示，為善盡企業社會責任，近日已完成捐贈新台幣40萬元整予「台灣及幼關懷協會」，響應該協會5年度的全台育幼院年菜募款活動，期望讓這塊土地上需要幫助的人，也能感受到過農曆年的溫暖。

宏盛建設表示，「勤奮、誠信、思源」是創辦人林堉璘先生所秉持的原則，作為深耕台灣33年的建築界指標品牌，企業取之於社會，必須回饋社會，希望此次捐款能發揮拋磚引玉的效果，讓更多資源投注於需要幫助的社會弱勢，繼續為台灣創造正面積極能量。

回顧近年宏盛建設參與公益慈善事件，捐助項目包括「八仙塵爆」及「台南強震」急難救助，還有台北兒福中心、財團法人創世基金會愛心捐贈及財團法人台灣家扶基金會的愛心捐款等等，用穩定的力量持續扶助弱勢團體。

台灣及幼關懷協會成立於104年4月，屬於全國性社團法人組織，其名「及幼」顧名思義為「幼吾幼以及人之幼」，主要扶助對象為需要幫助的兒童與青少年，在提供物資外，更希望能夠達成心靈上的陪伴與支持、培養謀生技能、輔導就業。

他們所處的現今環境並非自身能決定或改變，透過善心捐款，期望各界發揮小小的愛心，慢慢累積成為他們正向思考、勇敢面對人生的動力，也讓孩子們未來有習得一技之長的機會。