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獨家／花千萬預購屋「建商倒」　纏訟5年發現房子被法拍

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記者陳韋帆／台北報導

新北市中和區預售案「嘉泉名璽」104年因建商爆發財務危機，導致百餘戶預購戶面臨公司纏訟，如今4年已過，本月再傳出該大樓80戶法拍，過去的受災戶出面指控，預購戶已支付約5億元給「嘉泉建設」，但該公司已宣告破產，且負責人王旭陞名下無任何財產，百餘戶預購戶雖已求助司法，恐怕仍將血本無歸。

位於新北市中和區的合建案「嘉泉名璽」在99年進行預售，受害戶T小姐（保護當事者化名）表示，102年時該公司透過掮客，四處遊說客戶「已低於市價行情」售屋，但必須以現金價買斷。當時T小姐不疑有他，繳交了千餘萬買下一戶。

事後104年時傳出建商爆發財務危機，嘉泉建設在同年4月召開會議，告知百餘戶預購戶已無力完成建案，提出兩種方案：一、建商透過金主原價買回，二、每坪加價12.5萬元續建。T小姐指出，當時多數都選擇第一項登記退款，但事後卻遲未兌現，僅收到建商一張告知「無力償還」通知書，之後毫無音訊，104年9月約50戶預購戶以「詐欺罪」共同提出團體訴訟，但結果不盡人意，105年10月新北市地方法院一審判決「無罪」。

該判決之後預購戶不服再上訴，但部分預購戶已無力再上訴，如今剩約42戶打到最高法院仍在纏訟之中，而訴訟過程之中，也有其他人打了民事訴訟，雖然勝訴，卻也只拿到一張無用的債權憑證。

T小姐指出幾大疑點　一、官司開打之後，竟發現業主名下已無任何財產，且與妻子已成離婚狀態，是否有脫產之嫌？　二、百餘戶約5億元現金何去何從？相關單位是否該追查金流？　三、嘉泉建設販售的房屋包含地主戶，為何地主戶已交屋，購買到地主戶的承購戶卻無法交屋？

他最後無奈表示，百餘戶5億元多的現金，很多人都是一輩子的血汗錢，如今拿到債權憑證的人不知向誰追討，交屋的只有地主戶，但承購地主戶的人也無法拿到房子，希望司法、檢調單位能夠重視該案，還給他們一個公道。

► 獨家／「嘉泉名璽」5億現金如何追？　法拍專家：剩司法一途

關鍵字：嘉泉建設嘉泉名璽爆料預售預售屋破產團訟新北地院司法

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