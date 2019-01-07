獨家／「嘉泉名璽」5億現金如何追？　法拍專家：剩司法一途

記者陳韋帆／台北報導

新北市中和區「嘉泉名璽」建商倒閉，造成近百預購戶無法交屋；其中一位受害者T小姐獨家向「ETtoday新聞雲」爆料，近日竟有80戶被列為法拍屋，由於全案已進入司法程序，她只希望司法能給一個公道；熟悉本案狀態的法拍業者則認為，百餘戶5億多現金恐怕已經血本無歸。

目前部分預購戶已向嘉泉建設提出集體訴訟，針對嘉泉無法交屋狀態求償，寬頻房訊發言人徐華辰表示，有取得債權憑證的承購戶，倘若「嘉泉建設」或負責人名下還有其他資產，債權人可憑「債權憑證」向法院申請查封、拍賣，看看是否可取回部分款項；但嘉泉建設已屬於倒閉狀態，且無名下資產，取得債權憑證的受害人恐怕也是求償無門。

至於該案建築成本3億多追加到5億多，為何最新法拍資訊顯示陽信銀行已融到12億元？徐華辰指出，調閱謄本資料可得知，遭法拍的80戶空屋權利設定部分，在107年3月共向陽信銀行以「最高限額抵押權」貸款兩筆金額，兩筆總數共約12億元。

若承購戶有買到地主戶部分，向已分回的地主戶要求過戶是否可行？徐華辰表示，這作法基本上是不可行，因為簽約方是嘉泉建設，即使地主有委託嘉泉建設售屋，但也僅止於嘉泉建設與地主的委託關係，與承購戶無直接關聯，所以承購戶仍必須向嘉泉建設提出求償。

徐華辰最後表示，以上僅是以過去案例經驗所提出，但還是建議承購戶集資尋求一位專業律師，諮詢並提出團體訴訟，看是否能討回當初所付出的一些積蓄。

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