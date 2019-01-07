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獨家／「嘉泉名璽」5億現金如何追？　法拍專家：剩司法一途

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記者陳韋帆／台北報導

新北市中和區「嘉泉名璽」建商倒閉，造成近百預購戶無法交屋；其中一位受害者T小姐獨家向「ETtoday新聞雲」爆料，近日竟有80戶被列為法拍屋，由於全案已進入司法程序，她只希望司法能給一個公道；熟悉本案狀態的法拍業者則認為，百餘戶5億多現金恐怕已經血本無歸。

目前部分預購戶已向嘉泉建設提出集體訴訟，針對嘉泉無法交屋狀態求償，寬頻房訊發言人徐華辰表示，有取得債權憑證的承購戶，倘若「嘉泉建設」或負責人名下還有其他資產，債權人可憑「債權憑證」向法院申請查封、拍賣，看看是否可取回部分款項；但嘉泉建設已屬於倒閉狀態，且無名下資產，取得債權憑證的受害人恐怕也是求償無門。

至於該案建築成本3億多追加到5億多，為何最新法拍資訊顯示陽信銀行已融到12億元？徐華辰指出，調閱謄本資料可得知，遭法拍的80戶空屋權利設定部分，在107年3月共向陽信銀行以「最高限額抵押權」貸款兩筆金額，兩筆總數共約12億元。

若承購戶有買到地主戶部分，向已分回的地主戶要求過戶是否可行？徐華辰表示，這作法基本上是不可行，因為簽約方是嘉泉建設，即使地主有委託嘉泉建設售屋，但也僅止於嘉泉建設與地主的委託關係，與承購戶無直接關聯，所以承購戶仍必須向嘉泉建設提出求償。

徐華辰最後表示，以上僅是以過去案例經驗所提出，但還是建議承購戶集資尋求一位專業律師，諮詢並提出團體訴訟，看是否能討回當初所付出的一些積蓄。

► 獨家／花千萬預購屋「建商倒」　纏訟5年發現房子被法拍

關鍵字：法拍嘉泉建設嘉泉名璽爆料預售預售屋破產團訟新北地院司法寬頻房訊徐華辰

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