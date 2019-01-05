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安康平宅「醜小鴨變天鵝」　參賽18屆台北老屋新生比賽

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▲▼安康平宅。（圖／都更處提供）

▲安康平宅改造後不僅外貌改變，連電梯都有了。（圖／都更處提供）

記者陳韋帆／台北報導

安康平宅重建為興隆國宅分1、2期，而1、2期之外老屋則選擇「整建維護」方式進行整修，縮短了工期與經費，此次更參加第18屆台北老屋新生大獎，希望可作為北市「老舊公寓」整建維護示範，藉以提供「重建」以外的配套方式，解決老屋問題。

由臺北市都市更新處主辦的第18屆台北老屋新生大獎，以「老屋新生活運動」作為徵件主題，徵求【住宅類】、【非住宅類】及【社區空間（包含開放空間）類】的整建維護案例，並提供總獎金40萬元，吸引各路好手積極投件，徵得近50件獨具特色的老屋改造作品報名參賽！

都更處表示，本屆台北老屋新生大獎特別強調居住與街區的關係，不只是建築立面的改造、延續老屋的生命週期。本府安康平宅案例透過整建維護，以施作無障礙電梯、空中迴廊、庭園美化等作為，改善低收入戶家庭的生活品質，希冀成為臺北市四、五層樓老舊公寓整建維護的優良示範，亦投入激烈的報名行列。

▲▼安康平宅。（圖／都更處提供）

▲謝明同表示，安康平宅改造前後就像醜小鴨變天鵝一樣神奇。（圖／都更處提供）

臺北市都市更新處主任秘書謝明同表示，安康平宅BC基地改造，就像醜小鴨變天鵝般的神奇，讓過往老舊窳陋瀕臨被淘汰命運的老宅，經過市府跨局處資源協力下，蛻變成為嶄新友善舒適安全的生活空間，也成為安康公共住宅簇群中唯一具有新舊歷史並存的建物。

除了建物本身改造以外，都更處說，此次比賽更注重生活面向的經營。因此，在本次的報名作品中，有的突破傳統整建維護想像的框架、有的延續原來的空間用途進行創新改造，也有的從社區空間的經營產生外溢效果，發揮居住與街區的正向連結。

本次大獎特別規劃網路人氣票選獎項，即日開跑～1月17日，邀請市民朋友投票選出心目中最喜歡的老屋新生作品。都更處表示，參與投票的民眾，還有機會抽中由主辦單位精心設計的專屬好禮，限量100份，送完為止！更多活動詳情請上官網（https://www.taipeiface.com/）或臉書搜尋「台北老屋新生」。

關鍵字：安康平宅興隆國宅老屋新生都更危老整建維護老公寓裝電梯拉皮台北市都更處

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