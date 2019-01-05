安康平宅「醜小鴨變天鵝」　參賽18屆台北老屋新生比賽

▲安康平宅改造後不僅外貌改變，連電梯都有了。（圖／都更處提供）

記者陳韋帆／台北報導

安康平宅重建為興隆國宅分1、2期，而1、2期之外老屋則選擇「整建維護」方式進行整修，縮短了工期與經費，此次更參加第18屆台北老屋新生大獎，希望可作為北市「老舊公寓」整建維護示範，藉以提供「重建」以外的配套方式，解決老屋問題。

由臺北市都市更新處主辦的第18屆台北老屋新生大獎，以「老屋新生活運動」作為徵件主題，徵求【住宅類】、【非住宅類】及【社區空間（包含開放空間）類】的整建維護案例，並提供總獎金40萬元，吸引各路好手積極投件，徵得近50件獨具特色的老屋改造作品報名參賽！

都更處表示，本屆台北老屋新生大獎特別強調居住與街區的關係，不只是建築立面的改造、延續老屋的生命週期。本府安康平宅案例透過整建維護，以施作無障礙電梯、空中迴廊、庭園美化等作為，改善低收入戶家庭的生活品質，希冀成為臺北市四、五層樓老舊公寓整建維護的優良示範，亦投入激烈的報名行列。

▲謝明同表示，安康平宅改造前後就像醜小鴨變天鵝一樣神奇。（圖／都更處提供）

臺北市都市更新處主任秘書謝明同表示，安康平宅BC基地改造，就像醜小鴨變天鵝般的神奇，讓過往老舊窳陋瀕臨被淘汰命運的老宅，經過市府跨局處資源協力下，蛻變成為嶄新友善舒適安全的生活空間，也成為安康公共住宅簇群中唯一具有新舊歷史並存的建物。

除了建物本身改造以外，都更處說，此次比賽更注重生活面向的經營。因此，在本次的報名作品中，有的突破傳統整建維護想像的框架、有的延續原來的空間用途進行創新改造，也有的從社區空間的經營產生外溢效果，發揮居住與街區的正向連結。

本次大獎特別規劃網路人氣票選獎項，即日開跑～1月17日，邀請市民朋友投票選出心目中最喜歡的老屋新生作品。都更處表示，參與投票的民眾，還有機會抽中由主辦單位精心設計的專屬好禮，限量100份，送完為止！更多活動詳情請上官網（https://www.taipeiface.com/）或臉書搜尋「台北老屋新生」。