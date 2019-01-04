8字頭板新特區開價豪宅　實價揭露2次跌破60萬大關

▲新板特區豪宅「國家世紀館」2度出現5字頭成交紀錄。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

房市進入盤整期已經第5年，隨著去（107）年9合1選戰結束，市場紛紛喊出回溫、回穩等消息，但根據內政部實價登錄揭露，新北市地王板橋區的新板特區，曾位居新北十大豪宅的指標建案「國家世紀館」，成交單價由每坪最高的81萬元一路下滑，甚至最新兩筆成交紀錄都是5字頭成交行情。

新北市首善之區的新板特區被稱作新北市「精華中的精華地段」，其中的「板信雙子星」更是十度蟬聯地王寶座，108年公告土地現值每坪達236萬餘元，而「國家世紀館」就位於不遠處的漢生東路、中山路口，房價之高可見一斑。

「國家世紀館」樓高29層、屋齡11年。根據實價登錄揭露，該社區2012年成交價約落在6字頭，隨景氣、房市大好，一路飆漲到7字頭，甚至高樓層曾出現每坪81萬元的成交價。

2016年打房政策祭出之後，房價一路下滑，去年5月7樓一戶交易，總價4,898萬元，總坪數為84.2坪，扣除車位後拆算每坪單價約59.4萬，刷新該社區單價新低。

實價登錄最新一筆資料揭露，該豪宅去年10月交易的7樓戶數成交總價為3,058萬，但過去資料顯示屋主是以3,265萬元買進，持有2.5年左右就賠了207萬元；該筆成交紀錄總價3,058萬、總坪數52.9坪，拆算單價後每坪59.9萬，再次出現5字頭破盤行情。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，相較於北市豪宅回溫，新北豪宅表現冷清，除了供給較多、早期投資盤仍未出盡等因素，造成市場仍在盤整，豪宅買盤轉進他處，也是新北豪宅仍顯寂寥的關鍵