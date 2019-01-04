ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

8字頭板新特區開價豪宅　實價揭露2次跌破60萬大關

ETtoday新聞雲

▲▼國家世紀館。（圖／擷取自google map）

▲新板特區豪宅「國家世紀館」2度出現5字頭成交紀錄。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

房市進入盤整期已經第5年，隨著去（107）年9合1選戰結束，市場紛紛喊出回溫、回穩等消息，但根據內政部實價登錄揭露，新北市地王板橋區的新板特區，曾位居新北十大豪宅的指標建案「國家世紀館」，成交單價由每坪最高的81萬元一路下滑，甚至最新兩筆成交紀錄都是5字頭成交行情。

新北市首善之區的新板特區被稱作新北市「精華中的精華地段」，其中的「板信雙子星」更是十度蟬聯地王寶座，108年公告土地現值每坪達236萬餘元，而「國家世紀館」就位於不遠處的漢生東路、中山路口，房價之高可見一斑。

「國家世紀館」樓高29層、屋齡11年。根據實價登錄揭露，該社區2012年成交價約落在6字頭，隨景氣、房市大好，一路飆漲到7字頭，甚至高樓層曾出現每坪81萬元的成交價。

2016年打房政策祭出之後，房價一路下滑，去年5月7樓一戶交易，總價4,898萬元，總坪數為84.2坪，扣除車位後拆算每坪單價約59.4萬，刷新該社區單價新低。

實價登錄最新一筆資料揭露，該豪宅去年10月交易的7樓戶數成交總價為3,058萬，但過去資料顯示屋主是以3,265萬元買進，持有2.5年左右就賠了207萬元；該筆成交紀錄總價3,058萬、總坪數52.9坪，拆算單價後每坪59.9萬，再次出現5字頭破盤行情。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，相較於北市豪宅回溫，新北豪宅表現冷清，除了供給較多、早期投資盤仍未出盡等因素，造成市場仍在盤整，豪宅買盤轉進他處，也是新北豪宅仍顯寂寥的關鍵

關鍵字：板橋車站板新特區豪宅房市住商徐佳馨國家世紀館

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3614

大巨蛋柯P綠燈放行？　遠雄駁斥是被刁難而且「強人所難」

台北大巨蛋3日第4度進入台北市都市設計審議會闖關，經過長達4小時的會議後，終於有所進度，但也一度遭質疑放水，柯文哲也在4日表示，不管怎樣都會有人批評，但遠雄發言人楊舜欽今日發表聲明反駁。楊舜欽表示，此..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3581

兩岸「A辦」需求強勁　台北空置率9％將持續下降

戴德梁行3日於上海發布研究報告指出，目前台灣與中國大陸兩岸商辦需求上升。其中台北、北京、上海等城市，因產業轉型，TMT（科技、媒體和電信）、金融等產業需求上升。戴德梁行表示，目前台北平均空置率為9％，..

10小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3340

宏盛悼念「台灣地王」林堉璘　尾牙金40萬預算做公益

宏盛建設（2534）為悼念創辦人林堉璘先生於107年6月辭世，決定以回饋社會的方式取代今年度原訂舉辦之公司尾牙。宏盛建設表示，為善盡企業社會責任，近日已完成捐贈新台幣40萬元整予「台灣及幼關懷協會」，..

1月3日 18:09

//cdn2.ettoday.net/images/3657

三拍大砍4億！　360度環景豪華飯店仍流標收場

大選過後許多縣市藍天變綠地，許多人以為經濟將翻轉，但根據法拍資訊，南投埔里知名360度環景豪華飯店「友山尊爵酒店」及「友山精品旅館」，已進入第三拍，結果仍無人投標，流標收場。寬頻房訊發言人徐華辰表示，..

1月3日 13:58

//cdn2.ettoday.net/images/3745

12月新建案市況回暖　投資客真成「春燕」南漂

根據住展雜誌調查，2018年12月新建案房市風向總分為31.7分，比11月分數大增4.5分，對應燈號雖仍為藍燈，且連續五個月亮出藍燈，但好消息是距離黃藍燈僅一步之遙，而風向球六項統計指標更全數上揚。住..

1月3日 15:28

//cdn2.ettoday.net/images/3807

土城再增「8.45公頃」住宅區　都市計畫說明會4日開跑

新北市土城區都市計畫進一步擴大面積約162.04公頃，並配合土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷所需，其中將另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃等..

1月3日 17:13

//cdn2.ettoday.net/images/3788

韓流失效變寒流？　高雄12月建物移轉量創8年新低

新科市長韓國瑜「拚經濟」口號一呼之後，商用不動產與房市都傳出買氣升溫消息，但高雄市地政局公布107年12月「建物買賣移轉棟數」卻創下8年同期新低，僅2,762戶。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，選後..

1月3日 11:47

//cdn2.ettoday.net/images/3675

對岸「糖果大王」出手　8億豪宅王買家曝光

「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」日前以單坪299萬元成交紀錄打破市場行情，踢下帝寶站上豪宅王座，甚至險破「彭淮南防線」，且因無法證實買家身分，讓市場一時熱議。經時間推移，買家身分也逐漸曝..

1月3日 10:20

//cdn2.ettoday.net/images/3806

侵占公有地大賺千餘萬　新北強拆改建157個停車位招商

新北市板橋南雅西路一處遭民眾占用搭蓋違建的1,500平方公尺公有地，於去年9月由新北市工務局強力拆除後，由養工處完成開闢興建成一座公有汽機車停車場，目前正由交通局辦理民間業者招商作業，不但可以滿足供附..

1月2日 18:45

//cdn2.ettoday.net/images/3805

建商融資12億！　「嘉泉名璽」遭法拍80戶

新北市中和區出現整棟大樓法拍案例，該社區名稱為「嘉泉名璽」，每戶底價從500萬元～1,200萬元不等，一口氣拍賣80戶，一拍總價11.6億元，預計2月19日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案抵押..

1月2日 18:01

相關新聞

選後房市平穩　住宅貸款、建築融資壞帳都降低

土城再增8.45公頃住宅區　說明會4日開跑

「糖果大王」出手　8億豪宅買家曝光

吐痰軌跡一樣！檢舉達人40影片詐獎金

1,500坪違建牟利遭拆　改建157停車位

讀者迴響

熱門新聞

土城再增8.45公頃住宅區　說..

「糖果大王」出手　8億豪宅買家..

「嘉泉名璽」融資12億　遭法拍..

自己的豪墅自己蓋　台南地價六都..

360度環景飯店　三拍大砍4億..

大巨蛋柯P綠燈放行？　遠雄駁斥..

悼念「台灣地王」林堉璘　40萬..

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

北市最受歡迎社區　最低只要3字..

最新新聞更多

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

全年量增　2018全台交易量可..

DODO HOUSE低總價優質..

潭子房市熱　土地漲幅首度超越北..

選後買氣回籠12月增1成　高雄..

「佳瑞遊CITY」　788萬起..

四季文華　北12期文修公園旁首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366