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行政院推「返台設廠誘因」　「高雄」搭利多順風車要發了！

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▲▼世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒。（圖／記者陳韋帆攝）

▲世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒認為，此次行政院政策，高雄將受惠最多。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

受到美中貿易戰日趨升溫，行政院於2019年元旦起實施為期三年的「歡迎台商回台投資行動方案」，期望促成大陸台商回台投資，加速台商落地發展。CBRE 世邦魏理仕認為，行政院陸續實施的返台設廠多項協助措施，有助於簡化台商回流設廠的行政流程。預期中短期內工業用地及工業地產的需求將因台商回流投資而穩健增加。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，以工業、製造業為主的高雄，將受惠最多、最受廠商青睞。

為期三年的「歡迎台商回台投資行動方案」已於2019年元旦起實施，整合提供土地、人力、稅務、水電及資金等政策，具體措施包括符合資格的廠商將享有進駐經濟部開發工業區前二年免租金之優惠等。此外，經濟部同時推動一系列用地及人力相關措施，以滿足企業需求。其中，工業局於2018年9月公告轄下工業區內取得所有權後三年未建廠使用之閒置土地清單，共344筆土地，面積達214.4公頃，如經限期改善、處以罰鍰及協商未果，將以市價為底價，透過公開強制拍賣釋出土地。

世邦魏理仕統計數據顯示，截至12月13日，2018年全年不動產總交易金額計新台幣2,496億元（年增率40%），其中工業地產（工業土地、廠房、廠辦）最受青睞，成交量已達新台幣688億的紀錄新高，反映出許多重量級台商已陸續回流置產。觀察近十年工業土地及工業地產交易情形，工業土地的交易量於2016年達到高峰，當年度成交金額共新台幣426億元，隨後於2017年因本土建商縮手，全年交易恢復過往水準。惟工業地產（廠房及廠辦）2018全年交易量達新台幣550億元（表一），年增率為77.1%，當中84%為本土自用型買方所購買，主要著眼於未來產能擴張需求。

世邦魏理仕統計，2018全年已有多家廠商選擇自中國返台設廠（如表二）。大型交易案例包括蘋果供應商廣達電腦斥資新台幣42.8億元，購入桃園龜山華亞科技園區土地及近8,900坪廠房，預計將作為高階產品回台生產基地，並設立人工智慧實驗室。

▼表一：近十年工業土地及工業地產成交量（新台幣億元）。（圖／世邦魏理仕提供）

▲▼世邦魏理仕統計數據。（圖／世邦魏理仕提供）

據科技部及經濟部掌握仍有逾60家台商有意返台投資，以閃避節節升高的加徵關稅。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「為了降低美中貿易戰衍生出的相關風險，越來越多台商有意將產線移回台灣，此刻行政院陸續實施的返台設廠多項協助措施，更有助於簡化台商回流設廠的行政流程。預期中短期內工業用地及工業地產的需求將因台商回流投資而穩健增加；在區位方面，以台北、新北及桃園為首的北台灣將持續吸引投資人進駐，而高雄作為台灣重要製造聚落，亦獲得廠商相當青睞。」

▼表二：2018年台商返台置產交易案例。（圖／世邦魏理仕提供）

▲▼世邦魏理仕統計數據。（圖／世邦魏理仕提供）

關鍵字：廠辦工業用地商辦商用不動產行政院政策台商利多世邦魏理仕朱幸兒貿易戰韓國瑜韓流高雄禿子

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