2級地震有危機？　新北市搭地震文推「防災型都更」

▲地震全台有感。（圖／氣象局）

記者陳韋帆／新北報導

地牛突翻身！台灣地區在8日20點17分左右發生中南部有感地震，震央位於台東、芮氏規模5.3級，而新北市雖然為2級，但也搖醒了都更處，要快點提醒民眾重視危老都更。由新北市都更處籌辦的「新北都更小百科」震後立即傳訊，提醒民眾若擔心房屋結構安全，快點參考「防災型都更行動方案」。

根據氣象局網站資料，此次地震震央位於台東縣政府東北方66.7公里處，台灣東部海域，地震深度33.9公里，芮氏規模5.3；各地最大震度為，台東縣4級；花蓮縣玉里、台中市烏石坑、彰化縣市3級；南投、台東縣市、高雄市桃源、雲林縣草嶺、嘉義縣、屏東縣、台中市、宜蘭縣、苗栗縣市、屏東縣市、新北市五分山2級。

根據內政部107年資料，新北市屋齡超過30年以上老屋約68萬戶，但危老重建、都更即使中央、地方通力合作，也難以追上數量；所以新北市都更處甚至創辦line官方帳號「新北都更小百科」，希望推廣都更、危老重建等相關政策。

此次新北市地震雖然僅有2級，但該群組立刻發文，「突然地震，擔心房屋結構安全嗎？」強調容積獎勵與整建補助金，並連結「防災型都更行動方案」網址，其網址強調「法令制度鬆綁及擴大適用範圍」、「政府主動出擊提供經費及專業協助」、「都市更新媒合平台」三大項目，期待加速推動危老重建之項目。

▼為推動加速危老，小百科搭地震文宣導政策。（圖／擷取自官方ㄓㄤ「新北都更小百科」官方帳號）