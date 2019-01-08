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貨還沒出去、電話先進來　高雄新建案來電詢問奪冠多9成

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▲▼高雄房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲591統計1月新建案來電詢問數，高雄成長9成熱度最高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

隨著各縣市首長走馬上任，六都房市詢問似乎也熱絡了起來！數字科技（5287）旗下591新建案，統計目前全台超過3,700筆新建案瀏覽數、來電量，其中高雄市表現最狂，2018年12月瀏覽數較1至11月平均數，成長51.4%，來電量更飆升近9成；倒是首都台北市，選後新建案來電成長僅小幅提高2.1%，六都之末。

先是喊「貨出去人進來」，新任高雄市長韓國瑜選後再拋「陸資買房」議題，591指出，該舉動將高雄房市能見度衝到最高。光從選舉後的2018年12月新建案瀏覽數來看，就逼近130萬次，來電量更是比選前成長86.8%，顯然民眾對當地購屋期待度高、房市氛圍熱烈。

根據591新建案調查，近期高雄市熱點漸有轉移，楠梓區因首購案百花齊放、產品選擇多，不少年輕族群選擇回流置產；擁有高鐵機能的左營區，則受到外縣市民眾青睞，交易情況相當熱絡；屬於市中心精華地的三民區，案量也位居一二，是台商僑胞投資置產的首選處。

同樣從綠地變藍天的台中市，選後新建案瀏覽數提升48.7%，案量主要集中北屯區，除了大型建商持續進駐，產品線多元也有效帶動買氣；另外海線地區的清水、梧棲等地，受到利多暴漲影響，也是未來備受矚目的推案區域。

591表示，近一個月來台中市新建案爆量、競爭激烈，加上民眾選擇過多、難以下手，拉長購屋時間，導致台中新建案來電量表現沒有預期高，選後成長率占比28.6%，遠低於瀏覽數，不只輸給高雄、台南，連桃園都未能超越，顯然民眾仍處於觀望階段。

台北市延續市長柯文哲政策，包括公共住宅、釋出空屋等，且價格已站上高點，選後房市難有亮眼表現，新建案瀏覽數雖成長14.4%，但2018年12月來電數僅1,281通，較選前小幅成長2.1%，民眾似乎已將購屋焦點轉至其他縣市。

藍綠版圖不變的新北市與桃園市，房市則穩健發展，新北市選後新案瀏覽數提高12.7%、桃園市為29.7%；來電量桃園市表現較佳，成長率達36%，新北市則提升24.1%。桃園佔上風主因仍舊是價格偏低，加上當地不少建案搭配付款優惠，降低民眾入手門檻。

長期綠色執政的台南市，則受到高雄房市擴散效應，當地市中心與重劃區的買氣高漲，選後新建案瀏覽數提升三成，來電成長率更突破51.2%，其中永康區首購產品多、房價親民，銷售情況表現不俗。

▼六都選後房市誰最狂－591新建案瀏覽數。（圖／591新建案提供）

▲▼591統計2019年1月新建案來電量。（圖／591新建案提供）

▼六都選後房市誰最狂－591新建案來電量。（圖／591新建案提供）

▲▼591統計2019年1月新建案來電量。（圖／591新建案提供）

關鍵字：建案六都高雄韓國瑜韓流房市預售591數字科技

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