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A級商辦租賃創18年新高　信義區奪冠上漲4.5％

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▲▼北市商辦、房市、俯瞰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲2018A級商辦租金與供需創下18年新高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

仲量聯行發布2018第四季統計調，並分析2019年商用不動產情勢。仲量聯行指出，A辦需求與租金水平達到18年新高，其中又以信義區上揚幅度最高，相較2017年漲幅高達4.5％。

仲量聯行表示，台灣經濟在國內外諸多正負面政經因素交互影響下，2018 年經濟成長呈穩定情勢。2018全球經濟面臨動盪，如中美貿易戰令全球供應鏈結構重整、原油價格變動；英國脫歐及股匯市波動等；國內經濟因大選後縣市政府換血，帶來新政策方向與後續效應，加上旅遊市場的客源及消費結構改變，使企業及消費者對未來景氣仍持保守態度。

不過，台北市A辦租賃表現強健，呈現三高一低；供給、需求及租金水平創18年來最高紀錄，信義區租金則達有史以來最高；空置率創18年來歷史新低。2018年底租賃需求繼續走強，新大樓完工一釋出即接近滿租，不斷吸引欲空間升級或整合營運的企業租戶。

第四季淨需求更高於前三季，來到20,086坪；全年淨去化量總額達61,646坪，為史上最高值。租賃需求主要來自金融、專業服務、科技、網通及手遊業者，這些租戶在新大樓釋出前後，有大面積供租時，整合或升級辦公室，使台北市2018年A辦整體空置率低，甚至低於2017年還沒有大面積新供給釋出之前。

第四季因大坪數搬遷需求多來自B級辦公樓，空置率持續下降3.2個百分點，降至5.5％。全年需求主要集中在信義及非核心商業區，信義區空置率達5％以下，非核心商業區低於1.0％，已趨近滿租。新釋出供給除吸引原 A 辦或其他等級大樓租戶，另有部分需求源自企業併購後的辦公室統合，以及原有租戶增租。

2018全年租約普遍成交於新大樓，其開價較高；加上需求旺盛，空置率持續下降，雙雙帶動租金成長，本季整體租金延續漲能，來到每坪每月2,728 元，一如我們前三期預期，租金年成長2.9％，為史上最高值。四大商業區中，除敦南租賃活動趨緩，租金相較2017年持平外，其他商業區皆有相當漲幅，信義區租金成長率更達4.5％，為四大商業區中最高。

新大樓業主為吸引租戶，除租金優惠外同時提出較好的租賃誘因；免租期於止跌回升，於本季來到每年0.81個月。仲量聯行市調亦顯示，市中心B辦需求穩定，且部分租戶尚未搬遷至新租用的A辦，令B辦空置率持續降低，2018年底時減去0.9個百分點，低至3.5％。

預計 2019年租戶搬遷後，空置將有增加趨勢。不過，目前C級或以下的辦公室租戶，已開始詢問即將釋出的單位；在預期的賣壓下，大樓業主亦在租金上給予彈性。本季租金與前期相比，維持平盤於每坪1,771 元，年成長僅 0.4％。預計在2019年，因地點及周邊生活機能健全等優勢，台北主要商業區 B 辦仍將持續吸引其他等級大樓的租戶。

▼表一、臺北A級辦公大樓市場主要指標。（圖／仲量聯行提供）

▲▼仲量聯行2018Q4。（圖／仲量聯行提供）

關鍵字：商辦A辦仲量聯行商用不動產不動產租賃租金信義區

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