再次標售「蕭敬騰」豪宅社區　北市府4,590萬賣「森之丘」

▲北市府標售森之丘。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

北市都發局標售市有財產，此次標的物為南港區「森之丘」，樓層7樓、面積77.81坪，標售底價為4,590萬元。當地房仲指出，相對目前區域行情，市府此次標售底價偏高，恐難脫標。

「森之丘」位於台北市南港區，鄰近捷運板南線後山埤站，周遭又有公園、南港運動中心、北市聯合醫院忠孝院區等，交通、生活機能便利；歌手蕭敬騰過去曾居住此地，也因遭「潑糞攻擊」讓該社區聲名大噪。

該案屋齡約8年，屬於合建案，當初北市府分回3樓、7樓、12樓各2戶，共6戶。都發局表示，其中3樓、12樓共4戶物件，去年底租戶續租4年，短期內不會標售；另外，與此次標售物同為7樓的另一戶，已在2018年脫標售出。

2018年已脫標的7樓戶在2016年首度釋出標售，但因底價高達5,020萬元而流標，2017年打9折降至4,470萬元再次流標，直到2018年4月再次降價到4,236萬才順利脫標。據都發局表示，該物件扣除車位後，拆算單價每坪約59萬。

此次標售物件同為7樓樓層，權狀為77.81坪（含車位），標售底價4,590萬餘元，扣除車位後，拆算單價每坪約70.7萬元。都發局表示，投標日為1月7日～1月18日（第1次開標）及108年2月11日至18日（第2次開標），時間為每日10：00～12：00、14：00～16：00，詳情可電洽02-27772186轉2509、2519。

住商不動產北市區經理錢思明指出，該社區近期成交去年4月份七樓，總價4236萬，但單價已落到5字頭，雖周邊機能不錯，又是知名建商所建造，但標售價格和市場價格仍有落差，恐怕不容易出脫。