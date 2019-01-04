飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

如果你是置產客，在離火車站8分鐘車程、未來捷運站5分鐘距離，只要準備10萬元自備、再提供84期零利率貸款，就可以買下70坪、由建商提供包租代管的商辦，且年投報率達7%，你會不會心動？「飛飛想」就是這樣的商辦銷售產品，東驊建設推出長效包租策略，看好八德捷運未來發展與創業商辦的商機，提供給置產客與創業青年的煤合平台。強調「銀行只要審核的過，剩下的就是建設公司幫你」。

▲ 擁有廣闊的公設與門廳，是「飛飛想2」的特色之一。（圖／記者張瑞傑攝）

「飛飛想2」位於桃園區介壽路495巷內、屬於乙工用地、全部規劃一般事務所； 地段連結桃園後站，未來有捷運綠線G6站、陽明公園站，走路約5分鐘；至桃園火車站開車5分鐘、至北二高三鶯系統交流道車程約8分鐘。本案一樓有400坪公設，有30人大型會議室、6 人會議室、咖啡廳、圖書館，動態有建身房、韻律教室、球藝室等，此種辦公室在桃園區少見。

只要10萬自備款，提供優惠84期、總價2至3成的無息貸款；加上建商提供代租代管、長期收取15% 服務費，對資金充裕的置產客而言，壓力可謂減輕不小。

▲擁有廣闊的公設與門廳，是「飛飛想2」的特色之一。（圖／記者張瑞傑攝）

再者，全案採先建後售、包租代管模式，強調2年免管理費；加上單戶70坪提供裝修服務，每戶可以依照客戶需求、最多可分隔6至7間辦公室。包括咖啡機、投影機、隔間、會議室，含網路，裝潢花費約150萬元，專案直言，只要銀行能夠核貸，資金不足部分由建商幫你想辦法分攤。

加上未來總租金收入大約10萬元、投資報酬率約7%，經過計算、每個月攤還銀行大約7萬元，相當適合投資客。

▲「飛飛想2」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）



專案經理分析，年輕人創業、租屋不易，本案採取「創客」銷售模式，提供包租代管的長效經營模式，在桃園屬於稀有配套銷售模式，不僅可以維持社區營運，更讓創客族可以資源共享。目前已有商務中心、會計師事務所、金融保險業進駐。

從辦公室行情來看，桃園藝文特區商辦在每坪4字頭、「飛飛想2」所在的八德只要1字頭；每坪18.8萬元起，價格只要藝文中心1/2。租金行情，5至6坪租1.5萬至1.8萬元，換算單坪3000元，無論自用、分租，都十分划算。

