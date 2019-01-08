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「商辦租金」108年再增3％　「共享辦公室」將台灣推至高峰

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▲SPACES共享辦公室。（圖／Spaces提供）

▲今年「共享辦公室」將為台灣商辦帶來新需求，租金成長將再創高峰。（圖／Spaces提供）

記者陳韋帆／台北報導

仲量聯行全球市調發現，至2018年11月底止，全球租賃市場需求量與上年同期相比，成長8％，為11年來最高值，表現意外出色。主要需求來自金融、科技及共享辦公室業者。全球經濟未來面臨多項變數，企業營運支出上仍相對謹慎，共享辦公則持續受到多數新創公司青睞，並成為辦公室租賃主要來源。

租賃需求與美洲（＋5％）及歐洲（＋5％）相比，亞太區表現最為突出，去化年成長達24％。租賃需求由大中華地區、印度及菲律賓帶動成長。台北全年也因大量供給進入市場，吸引租戶搬遷、整合辦公空間，需求量創18年來新高。

部分大樓更於釋出前出租即達八成，甚至近滿租，顯見台北現有供給普遍屋齡偏高、空間不足或設備老舊，租戶有增租需求時，須於不同大樓尋求空間，間接增加營運成本，故企業於今年把握時機搬遷、增租。預計租戶搬遷至新大樓後，釋出單位將吸引其他等級大樓的租戶遷移；老舊大樓則將面臨更新或重建需求。

此外，新創產業支出與人力皆精簡化，帶動共享辦公室及開放式自由桌位辦公型態崛起。回顧2018，共享辦公業者更成為美洲及亞太區租賃市場的最主要需求來源。我們亦接到共享辦公業者洽詢，表示欲在台灣擴展營運版圖，詢問主要縣市的辦公大樓空間。我們預計，共享辦公空間可望成未來新租賃趨勢。

全球租金在需求強勁的帶動下持續成長，2018成長率達3.9％，為七年來新高。預計今年全球主要城市新供給陸續釋出後，需求大增，租金成長將稍微趨緩，2019年將達約2.6％。

台北市辦公室新供給於2018年底大量釋出，新供給開價較高，且需求旺盛，租金年成長如我們前幾季所預估，趨近3％。2019年預估需求仍將集中於金融、科技、網通、手遊業及商務中心。共享辦公室經營亦可望成需求重心。租金將因供給大幅短缺順勢成長，預計漲幅約3％左右。另外，在市區辦公室外，目前亦有國內外企業積極尋找台灣區物流、生產用工業廠房或土地。

關鍵字：共享經濟共享辦公室商辦租賃仲量聯行商仲商用不動產

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