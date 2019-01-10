大同賣雙北6.5千坪土地　合計金額近百億

▲仲量聯行今（10）日舉辦大同公司兩筆土地標售說明會。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

仲量聯行受大同子公司尚志資產開發，委託公開標售雙北土地，其一是臺北市中山區的商業土地，基地坐落於復興南路與長安東路口之精華地段；其二是新北土城區員和段住宅土地。據實價揭露，以兩塊土地周遭行情推估，底價合計近百億元。此標售舉動也引起股東不滿，突破101保安直闖說明會現場。

仲量聯行總經理趙正義表示，「台北市中山區商業土地」為北市難得的投資標的；「新北市土城區員和段」為新北近年來稀有完整、大街廓投資標的。

中山區長安段土地面積約456坪，基準容積614％，本基地另有台北好好看等容積獎勵，土地分區為商三特。所有權完整，開發強度相當高。步行3分鐘即可達捷運南京復興站，交通便利度極高，且附近商辦林立，不少科技、金融龍頭企業皆進駐此處。

土城區員和段土地面積約6,080坪，步行至捷運板南線海山站約6分鐘，基地方整，利於規劃。本區不久前才剛迎來日月光廣場、秀泰影城大型娛樂中心，長庚醫院經營的土城醫院也將於今年底開始營運，周遭生活機能完善。土城地區目前已無大面積住宅用地，本案是唯一完整、大面積的投資標的，未來捷運萬大線二期完工後，預計發展將更為熱絡，潛力無窮。

仲量聯行總經理趙正義表示，中山區的商業土地為近年來台北市所釋出難得的所有權土地，投資人可規劃做豪宅或商辦使用；目前商辦需求強勁且幾乎無供給的情況下，本案非常適合規劃做企業總部，有助於提升企業形象，公告一出就有許多投資人洽詢。

土城案為新北市地區難得的大面積土地，國內開發商近年來在新北地區苦尋大面積住宅用地。土城案周邊有3個捷運站，生活機能良好。土城區房仲表示，今年看屋人數比起前幾年增加許多，來詢問的以自住客為主，鄰近建案大同莊園一期也順利完銷。土城暫緩發展區105年釋出時全數標脫，土地平均成交價格大多介於每坪80～90萬元之間。此次釋出土城員和段土地區位條件更加優越，期望引入更多優質開發商，一同共襄盛舉，提供消費者更多元的優質選擇。

北市中山區長安段與新北土城區員和段兩大精華土地將以公開標售方式出售，皆預訂在1月14日正式公告，實際開標日期將於1月14日正式對外公告。

▲自稱大同股東的尚潔梅突破101大樓保安，直闖標售說明會現場。（圖／記者陳韋帆攝）

說明會中出現一段小插曲，自稱股東的抗議人士，因不滿大同售地舉動，竟突破101大樓保安，到說明會現場舉牌抗議。