一個500億豪宅「元利OnePark」　KO北台各行政區總推案量

▲大安區因豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」奪下北台灣案量冠軍。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

住展雜誌統計2018年北台灣各區域建案推案量，其中大安區僅以一個豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」（以下簡稱元利OnePark）打趴北北基、桃園、新竹各大行政區。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年大安區推案量高達652.75億元，看似案量很多，但其實光是「元利OnePark」豪宅案就佔了500億元，由於豪宅案不屬於大眾產品，所以賣壓並不算太大。

資料顯示，2018年上榜的前十大行政區中，竹北、板橋、桃園、中壢、新莊與內湖等地，都是年度排行榜內常客，另外，大安、新店、土城與龜山則較少進入前十。不過大安區、新店區一進榜就囊括冠、亞軍。

此次奪冠的大安區，主要來自於「元利OnePark」500億元注入，該案日前以單坪299萬元成交紀錄打破市場行情，踢下帝寶站上豪宅王座，甚至險破前央行總裁彭淮南設定的「成交價單坪300萬以上」即限制貸款成數的「彭淮南防線」。

何世昌表示，大安區去年推案量高達652.75億元，主要是因為有案量高達5百億元的豪宅案「元利OnePark」所挹注，乍看之下案量很多，但大安區全年釋出的可售戶數僅3百多戶，賣壓並不算大。

另外，位居亞軍的新店區，去年高達595.7億元推案量主要來自於央北重劃區，不過目前該區成交狀況還不錯，所以賣壓亦不大。不過，2019年央北將進入推案高峰，假如成交無法維持去年盛況，賣壓恐會提高。

大安區奪冠原因來自於豪宅案外，其他區域上榜原因來自於「重劃區」。何世昌分析，新北市新店有央北重劃區、土城有暫緩重劃區，桃園龜山則因A7重劃區的推案量放大，所以擠進第十名。他說，根據目前北市去年就已經吹起的大型開發案風潮，預計將持續延燒至2020年，推估推案量排名將持續洗牌。

▼2018年北台灣推案量各行政區排行榜。（圖／住展雜誌提供）