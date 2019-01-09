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開放陸資救房市？　顏炳立：台灣會倒、總統府都被買走

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▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立認為，若開放陸資連總統府都會被買走。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行董事總經理顏炳立今（9）日發表房市看法，認為高雄市長韓國瑜所提的「開放陸資」買房不可行。他直說，倘若開放陸資龐大資金買房，台灣就會倒、甚至連總統府都會被買走。

新科高雄市長韓國瑜日前提出「開放陸資」買房，引起社會熱議，也有業者認為只要「有條件」的開放、調整543條件，就可以讓陸資順利拯救台灣房市。但商仲大老戴德梁行顏炳立則認為，陸資過於龐大，在對岸交易動輒數百億，倘若貿然讓陸資進場，台灣馬上就會倒。

台灣對於大陸地區人民取得自用住宅有俗稱「543條款」的限制，意指每人限購1戶5住宅不動產，購買登記後3年後才能轉移，且每年在台停留不得超過4個月，購屋貸款額度不得超過5成，就是所謂的543條款。

「這種事情無關乎藍綠，政府都很清楚。」顏炳立指出，台灣相對中國大陸一丁點大的土地，陸資只要一進來，連總統府都會被買走，到時候可能連屏東每坪都衝破百萬，台灣人買不起房，全部搬到離島去住。

對於2019年房市展望，顏炳立認為「冷市場不會有熱行情、貓市場不會有老虎雄風」；針對商用不動產部分，顏炳立表示，雖然台北雙子星由港資標下，但奮鬥才正要開始，要處理的問題也很多，是否能為台灣帶來國際盤仍待觀察。

關鍵字：戴德梁行顏炳立陸資543條款韓國瑜總統府房市商用不動產商辦台北雙子星港資

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