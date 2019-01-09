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「2019房市」顏炳立：認虧保命年　死死昏昏去

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▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立認為2019房市將「死死昏昏去」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行（9）日發布2018年度報告，戴德梁行董事總經理顏炳立一開口就說，「2019年是認虧保命年！」。他認為，大家期待的市場利多「台商回流」，「僅能衝量、無法衝價」，所以不應該有過多的期待。

顏炳立說，業界沒有悲觀權利，但也都沒有講實話的勇氣，總是宣稱房市大好，但2016年就已經說過房市將緩跌4年，他過去每年以一首台語歌預測當年房市，2013年「無言花」、2014年「可憐的戀花，再會吧！」、2015年「悲情城市」、2016年更以二姊江蕙的「你要忍耐」喊出再忍耐8年！

他感嘆，許多蛋白區賣到蛋黃價格，許多地方房地產炒作過高，導致房市大吹冷風，所以「2019年，房市仍是落底盤整、死死昏昏去」，任性的買盤將會成為認命的買盤。

回顧去年投資市場與土地市場開出紅盤，根據戴德梁行統計，2018年「交易爆量上達996億元的高點」、「第四季北市A辦新供給面積近1萬2000坪」，全年土地交易量達1,780億元，創下6年新高。

對此，顏炳立表示，台商確實有回流，但都是購買工業土地，而且只會衝量不會衝價。他說，就像玉蘭花不可能賣玫瑰花的價格，月租金1千元的區域怎可能賣信義區的價格？所以接下來仍以工業用地、辦公、豪宅為主流，將是增溫、增量，房價卻不增的狀態，至於一般住宅則以仍自住需求撐盤。

關鍵字：戴德梁行商仲顏炳立商辦工業用地台商無言花可憐的戀花悲情城市你著忍耐江蕙炒房

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