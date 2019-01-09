「2019房市」顏炳立：認虧保命年　死死昏昏去

▲戴德梁行董事總經理顏炳立認為2019房市將「死死昏昏去」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行（9）日發布2018年度報告，戴德梁行董事總經理顏炳立一開口就說，「2019年是認虧保命年！」。他認為，大家期待的市場利多「台商回流」，「僅能衝量、無法衝價」，所以不應該有過多的期待。

顏炳立說，業界沒有悲觀權利，但也都沒有講實話的勇氣，總是宣稱房市大好，但2016年就已經說過房市將緩跌4年，他過去每年以一首台語歌預測當年房市，2013年「無言花」、2014年「可憐的戀花，再會吧！」、2015年「悲情城市」、2016年更以二姊江蕙的「你要忍耐」喊出再忍耐8年！

他感嘆，許多蛋白區賣到蛋黃價格，許多地方房地產炒作過高，導致房市大吹冷風，所以「2019年，房市仍是落底盤整、死死昏昏去」，任性的買盤將會成為認命的買盤。

回顧去年投資市場與土地市場開出紅盤，根據戴德梁行統計，2018年「交易爆量上達996億元的高點」、「第四季北市A辦新供給面積近1萬2000坪」，全年土地交易量達1,780億元，創下6年新高。

對此，顏炳立表示，台商確實有回流，但都是購買工業土地，而且只會衝量不會衝價。他說，就像玉蘭花不可能賣玫瑰花的價格，月租金1千元的區域怎可能賣信義區的價格？所以接下來仍以工業用地、辦公、豪宅為主流，將是增溫、增量，房價卻不增的狀態，至於一般住宅則以仍自住需求撐盤。