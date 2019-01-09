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北市4.3萬坪A辦空置率僅9％　「共享辦公室」成新趨勢

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▲▼信義計劃區鳥瞰,台北101,南山人壽總部,信義區豪宅 。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市A級商辦已新增12,000坪，但仍跟不上去化量速度。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據戴德梁行Q4季報，台北市A級辦公大樓總數上揚至4萬3千坪，但仍跟不上去化量，供需失衡狀態下導致租金全年漲幅高達4％。戴德梁行表示，商辦胃納量不足、行動裝置普及化兩大因素影響下，「共享辦公室」將成為今年主流趨勢。

戴德梁行指出，第四季度台北市A辦公大樓新供給面積近12,000坪，來自於敦北民生區的國泰民生建國大樓，其迎來第一批租戶，包含羅姆半導體及帝國菸草等，該棟大樓租戶多來自於區內或松江南京區，具有地緣關係。

截至2018年第四季，台北市A級辦公大樓空置率為9.0%，較上季下降0.3個百分點。各區相較於上一季空置率，以南京松江區下降6.4個百分點最多，信義區下降1.8個百分點次之，分別係拜聯邦佳佳大樓及南山廣場明顯去化之賜。
台北市各區A級辦公大樓租金持續上揚，第四季度全市平均租金每月每坪2,530元，較2017年同期成長約2%。這一波租金漲勢，主要動能來自於科技業及新創產業的搬遷及新租需求，加上新大樓租金紛紛站上商圈租金水準以上，另也帶動部分優質大樓的租金上揚，尤以信義區最為顯著。信義區租金全年漲幅高達4%。

綜觀近期釋出之新落成大樓如國泰民生建國大樓及南山廣場，乃至於預計2019第一季加入市場之聯合報忠孝大樓，預租率表現極佳。展望2019年，在新供給大樓僅有11,000坪，在快速去化的情形下，預期空置率將逐漸下降，租金持續走揚。惟因新供給有限，致搬遷租戶無貨可選的窘困，胃納量將會受到限縮。另在節約辦公空間及行動裝置普及等因素驅動下，辦公室設計更趨於彈性規劃，採用類似共享辦公室（Co-working space）開放式共用辦公空間規劃，使其空間運用更具效率，並可因應未來辦公空間擴編之需求。

關鍵字：戴德梁行商仲共享辦公室國泰南山聯合報忠孝大樓信義區羅姆半導體帝國菸草

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