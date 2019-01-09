北市4.3萬坪A辦空置率僅9％　「共享辦公室」成新趨勢

▲北市A級商辦已新增12,000坪，但仍跟不上去化量速度。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據戴德梁行Q4季報，台北市A級辦公大樓總數上揚至4萬3千坪，但仍跟不上去化量，供需失衡狀態下導致租金全年漲幅高達4％。戴德梁行表示，商辦胃納量不足、行動裝置普及化兩大因素影響下，「共享辦公室」將成為今年主流趨勢。

戴德梁行指出，第四季度台北市A辦公大樓新供給面積近12,000坪，來自於敦北民生區的國泰民生建國大樓，其迎來第一批租戶，包含羅姆半導體及帝國菸草等，該棟大樓租戶多來自於區內或松江南京區，具有地緣關係。

截至2018年第四季，台北市A級辦公大樓空置率為9.0%，較上季下降0.3個百分點。各區相較於上一季空置率，以南京松江區下降6.4個百分點最多，信義區下降1.8個百分點次之，分別係拜聯邦佳佳大樓及南山廣場明顯去化之賜。

台北市各區A級辦公大樓租金持續上揚，第四季度全市平均租金每月每坪2,530元，較2017年同期成長約2%。這一波租金漲勢，主要動能來自於科技業及新創產業的搬遷及新租需求，加上新大樓租金紛紛站上商圈租金水準以上，另也帶動部分優質大樓的租金上揚，尤以信義區最為顯著。信義區租金全年漲幅高達4%。

綜觀近期釋出之新落成大樓如國泰民生建國大樓及南山廣場，乃至於預計2019第一季加入市場之聯合報忠孝大樓，預租率表現極佳。展望2019年，在新供給大樓僅有11,000坪，在快速去化的情形下，預期空置率將逐漸下降，租金持續走揚。惟因新供給有限，致搬遷租戶無貨可選的窘困，胃納量將會受到限縮。另在節約辦公空間及行動裝置普及等因素驅動下，辦公室設計更趨於彈性規劃，採用類似共享辦公室（Co-working space）開放式共用辦公空間規劃，使其空間運用更具效率，並可因應未來辦公空間擴編之需求。