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10多間店打趴「東區」！　西門町躍升「美妝一條街」

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▲▼西門町躍升美、藥妝一條街。（圖／擷取自google map）

▲西門町漢中街躍升美、藥妝一條街。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

根據戴德梁行第四季統計，台北市東區店面空置率持續上升，來到9.1％，反觀中山南京商圈與西門町，空置率則持續下降，近乎滿租狀態。戴德梁行協理薛惠珍表示，光是漢中街周遭，台、日、西班牙等各國品牌的美、藥妝進駐，已然形成如同韓國明洞的美、藥妝一條街盛況。

▲▼西門町躍升美、藥妝一條街。（圖／擷取自google map）

▲受惠觀光人潮，西門町躍升美、藥妝一條街，店面租金表現看好。（圖／擷取自google map）

據統計資料顯示，台北市忠孝商圈店面空置率持續上升，2018年第四季為9.1％，相較第三季又上升了1.3個百分點。薛惠珍指出，此次變化較大，是因為部分特賣會撤出轉為待租所致；中山南京商圈與西門商圈空置率持續下降，商圈去化穩定。

美、藥妝店攻佔台灣人潮商圈，薛惠珍說，來自日本藥妝品牌松本清於第四季分別進駐忠孝商圈與中山南京商圈。其中以西門商圈為例，西門商圈因上季札幌藥妝與本季日藥本舖及康是美進駐，目前漢中街合計有8家美、藥妝店，若加上漢中街周邊零散店面，更多達10多間，儼然已形成藥妝一條街，頗有韓國明洞之盛況，整體商圈觀光人潮持續湧現，租金表現仍為四大商圈之首。

薛惠珍推估，2019年西門商圈持續受惠於觀光人潮，租賃去化及租金表現穩定；忠孝商圈則因東側信義商圈及西側西門商圈兩大磁吸效果影響，人潮不如以往，預期來年租金表現持續向下修正。

關鍵字：西門町東區忠孝商圈信義商圈南京商圈戴德梁行美妝藥妝店面租賃觀光人潮明洞

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