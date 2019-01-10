2018全年可售新建案戶數　桃園1.2萬戶奪北台行政區前三名

▲桃園囊括2018年可售戶數前三名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

住展統計2018年北台灣各行政區新建案可售戶數，以北北基、桃園、新竹統計發現，冠軍由桃園市中壢區以4,362戶奪下，另外亞、季軍也分別由桃園市的龜山區、桃園區拿下。住展雜誌企研室經理何世昌表示，可售戶數前三名都由桃園市奪下，且加總後就占比桃園全市5.8成，顯見桃園供應量十分可觀。

▲北台灣新建案可售戶數排行榜。（圖／住展雜誌提供）

住展雜誌統計，北台灣新建案可售戶數，2018年新建案供給戶數前十大區域依序為中壢、龜山、桃園、竹北、板橋、新店、土城、八德、東區與汐止。

何世昌分析，中壢市區與內壢地區的供給量一向很多，再加上去年青埔特區再現一小波推案潮，將全年供給戶數推高至4,362戶，成為北台灣去年種房子比賽冠軍區。

若把桃園中壢、龜山與桃園等三區加起來，可售戶數就高達12,462戶，占桃園市總可售戶數（21,559戶）比率高達約五成八。若再加入八德，則四區新建案可售戶數占整個桃園總可售戶數約七成。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，近年來桃園話題不少，也讓建商推案動作頻頻，過去在雙北房價高漲的狀況下，會把購屋人擠入桃園，近期雙北回檔，又造成購屋客戶回流，未來桃園確實有賣壓，關鍵在於個案本身殺出重圍的規劃與行銷能力。