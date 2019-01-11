「陸資購屋」應鬆綁？　反對票8成因擔心炒房

▲反對陸資購屋的意見中，約8成擔心陸資炒房。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳韋帆／台北報導

對於韓國瑜對於開放陸資購屋一說，屋比趨勢研究中心民調發現，6成民眾堅決反對，但相較2年前做過的相同民調7成反對，已有反對民眾已下滑一成。屋比分析，顯見民眾對於「開放陸資買房」一事已有鬆動態度。此外，反對意見中，約8成擔心「陸資炒房」；贊成票中「有條件贊成」有5成5認為「開放才能有效控管陸資購屋」。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴認為，應適度鬆綁讓「拚經濟」與「有效控管」取得平衡點。

陳傑鳴表示，目前針對陸資來台買房，雖有明確法令可依循，但確實有把關過度嚴格的狀態，不僅事前審查、事後控管也相當嚴格。購買前要求大陸買方要檢附大陸常住人口登記卡，藉以審查是否有黨政軍身分，另外，在陸資取得不動產後，也需要受到定期查核，若有違反自住使用的規定，將會立刻廢止許可再限期移轉。

陸資要在台灣買不動產，檯面上的限制相當多，而且，往往還要經過「至少半年」的審查期，期間屋主因契約簽定也不得轉賣，買賣過程「超麻煩」，大大降低了買賣雙方交易的意願，造成許多交易案都因此胎死腹中。

目前陸資來台購屋除了有「543條款」即3年內不得移轉、居留時間在4個月內、貸款不得超過5成的規定外，甚至還有一年400戶的總量上限與取得同一棟或同一社區的建物，以總戶數10％為限等現制，其實相當嚴格。

若以一年全台買賣移轉量約30萬戶來說，陸資買滿400戶，也只佔交易量的0.001％，其實影響不如市場預期嚴重。而且，過去幾年因政府在程序上嚴格防堵，反造成檯面下不少陸資透過設立第三地公司，換個身分成為外資繞道來台；或是透過跟台商借名登記取得台灣房地產的現實。

陳傑鳴認為，過度防堵反而造成「暗著來」的人無法控管，因此，在這次「贊成有條件開放」的民眾比重較過去明顯攀升下，政府不妨正式這問題，進行適度放鬆，將審核程序加快，在拼經濟與有效控管下取得一個平衡點。

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