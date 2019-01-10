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北台灣颳起大型推案風　徐佳馨：當心成「票房毒藥」

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲北台灣近年大型推案頻傳，徐佳馨提醒當心成為「票房毒藥」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，去（2018）年北台灣新成屋、預售屋推案量最大的行政區，前十名分別是大安、新店、竹北、板橋、桃園、中壢、新莊、土城、內湖、龜山。住展雜誌企研室經理何世昌認為，北市去年颳起超大型開發案風潮，預計將延燒至明年。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則提醒，大型推案固然是不錯的話題，但若規畫不當反而會成為「票房毒藥」，不可不注意！

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年台北市刮起超大型開發案風潮，一個建案案量就超過其他行政區一整年推案量，導致推案量排行出現大洗牌，預料這股大型開發案風會延續到今、明年。

超級大案時代來臨，將成房市風向球。何世昌指出，去年北台灣推案有兩個特色，一是供給量高度集中在土地供應量充足的重劃區，反觀舊城區推案量仍相當有限。另一個特色，是台北市去年起所刮起的超級大案風，單一個案量體就贏過其他行政區全年推案，大安區的「元利信義聯勤」就是一例。

到了今年，又有量體高達800億的南港「世界明珠」，明年還有新店「裕隆城」等案，這類的超大規模的開發案，不僅會推升個別行政區推案量，其銷售成績好壞，更是房市重要觀察指標。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則認為，景氣回暖，近期超級大案頻傳，推出大案除了能夠吸引購屋人快速聚焦，有助於拉抬買氣外，對於區域能見度也有幫助，不過量體大也容易形成賣壓，若是規劃不佳，超級大案成為超級票房毒藥的例子也並不少見。

徐佳馨指出，新店和南港早期都有工業區，在都市發展後工業區轉型，讓區域土地供給優於他區，也讓這兩區有機會推出超大量體的超級個案，不過工業區轉型，工業用地雖然變更為住宅使用，但周邊生活機能是否有接軌，區域風貌是否陳舊，在市場轉趨平淡的當下，都會影響買方進場意願，不可不注意。

關鍵字：推案住展住商徐佳馨元利信義聯勤南港世界明珠新店裕隆城票房毒藥工業區

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