北台灣颳起大型推案風　徐佳馨：當心成「票房毒藥」

▲北台灣近年大型推案頻傳，徐佳馨提醒當心成為「票房毒藥」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，去（2018）年北台灣新成屋、預售屋推案量最大的行政區，前十名分別是大安、新店、竹北、板橋、桃園、中壢、新莊、土城、內湖、龜山。住展雜誌企研室經理何世昌認為，北市去年颳起超大型開發案風潮，預計將延燒至明年。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則提醒，大型推案固然是不錯的話題，但若規畫不當反而會成為「票房毒藥」，不可不注意！

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年台北市刮起超大型開發案風潮，一個建案案量就超過其他行政區一整年推案量，導致推案量排行出現大洗牌，預料這股大型開發案風會延續到今、明年。

超級大案時代來臨，將成房市風向球。何世昌指出，去年北台灣推案有兩個特色，一是供給量高度集中在土地供應量充足的重劃區，反觀舊城區推案量仍相當有限。另一個特色，是台北市去年起所刮起的超級大案風，單一個案量體就贏過其他行政區全年推案，大安區的「元利信義聯勤」就是一例。

到了今年，又有量體高達800億的南港「世界明珠」，明年還有新店「裕隆城」等案，這類的超大規模的開發案，不僅會推升個別行政區推案量，其銷售成績好壞，更是房市重要觀察指標。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則認為，景氣回暖，近期超級大案頻傳，推出大案除了能夠吸引購屋人快速聚焦，有助於拉抬買氣外，對於區域能見度也有幫助，不過量體大也容易形成賣壓，若是規劃不佳，超級大案成為超級票房毒藥的例子也並不少見。

徐佳馨指出，新店和南港早期都有工業區，在都市發展後工業區轉型，讓區域土地供給優於他區，也讓這兩區有機會推出超大量體的超級個案，不過工業區轉型，工業用地雖然變更為住宅使用，但周邊生活機能是否有接軌，區域風貌是否陳舊，在市場轉趨平淡的當下，都會影響買方進場意願，不可不注意。