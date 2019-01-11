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2018年土地、建照、使照都爆量　房市回暖露曙光？

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▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲戴德梁行統計2018年土地、使照、建照三量齊出。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行統計，2018年度土地交易量達1,780億元，不僅是近六年之新高，相較於2017年度更暴量成長44％。而在住宅交易量能方面，預估2018全年建照樓地板年增率24％、使照樓地板年增率7％、買賣移轉棟數年增率5％，土地暴量及房市三大指標齊揚透露出開發商重新撩起房市漣漪的動能正在醞釀中。

戴德梁行分析，2018年度十大土地交易中，住商類土地佔了十大成交總額之89％，較2017年的68％佔比增加了21個百分點，更較2016年的36％佔比大幅增加53個百分點，反觀工業土地在2016年十大土地成交總額佔了64％，在2018年則完全排不進十大土地交易排行榜內。若以全年度土地交易總額為基準，2018年住商類土地佔交易總額之77％，工業土地則僅佔18％。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，六都政府在2018年釋出之公有土地絕大多數為住商類土地，標脫金額將近800億，高於前兩年合計之交易總額，但整體溢價率並不高，開發商平價儲備土地蓄勢待發是2018年土地交易量衝高之主因。住商土地交易量可以反映開發商對於未來房市推案的信心與企圖心，噴量演出顯示開發商對房市築底已胸有成竹。工業土地歷經過去三年之強勁需求後，價格已高漲至產業可接受極限，未來成長力道勢將趨緩。

建照樓地板面積較去年大幅增加表示開發商對於未來房市需求有信心；使照樓地板面積較2017年增加表示開發商已能逐步坦然面對新完工餘屋去化之價量衝擊壓力；2018年買賣移轉棟數預估約在27.5～28萬棟之間，自2015創新低量後連續兩年緩步成長，但與十年均量33萬棟尚有一段距離，表示購屋潛在需求仍在，但購屋人仍企圖在成屋供給市場中試探價格底線，面對開發商之新成屋增量釋出，可預見2019年房價仍將處於盤整階段。

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