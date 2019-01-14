北市55萬買法拍違建　撐過9個月大賺百萬

▲北市羅斯福路出現整棟法拍屋。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市羅斯福路一段出現罕見的「整棟違建法拍」，該案為2層樓建物、面積約150坪、拍賣底價為55萬元，預計2月25日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為違章建築，即使透過法拍取得，仍無法轉為合法建物，但由於該案位置良好，標下後只要9個月不拆就會大賺百萬，推估仍會有不少投資人躍躍欲試，跟拆除大隊賭一把。

根據司法院公告，台北市羅斯福路一段、捷運中正紀念堂站三號出口旁的一棟建物，樓高2層、總面積150坪，因債務將於2月25日進行拍賣，一拍底價為55萬元。但法院公告特別提醒，該案已在2018年10月，遭北市府建管處列管「違章建築」，得標人必須自行承擔拆除風險。

▲該法拍屋目前仍有租約中。（圖／擷取自google map）

根據法院筆錄，債務人為中華民國雜誌事業協會，目前仍有兩份租約進行中，二樓租給周姓債權人，載明租期為2010年5月28日起到建物拆除止；一樓租給一間餐廳，租約到2021年止。兩層樓月租金共17萬8,500元。

寬頻房訊發言徐華辰表示，違建雖然無法辦理保存登記，但也算財產權，所以出現在法拍市場並非第一次，不過法拍後仍是違章建築，仍有隨時被拆除之風險。

根據謄本資料，該地為國有地。徐華辰指出，此類型法拍屋並不常見，但一出現就是搶手貨，他分析，該案位子良好就在捷運出口旁，面積又高達150坪；此次拍賣底價55萬、現有月租金17萬8,500元，也就是說3個月就回本，後面都是多賺的，即使有被拆風險，還是不少人會想要賭一把，推估一拍脫標非常高。