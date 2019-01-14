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北市55萬買法拍違建　撐過9個月大賺百萬

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▲▼北市羅斯福路出現整棟法拍屋。（圖／擷取自google map）

▲北市羅斯福路出現整棟法拍屋。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市羅斯福路一段出現罕見的「整棟違建法拍」，該案為2層樓建物、面積約150坪、拍賣底價為55萬元，預計2月25日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為違章建築，即使透過法拍取得，仍無法轉為合法建物，但由於該案位置良好，標下後只要9個月不拆就會大賺百萬，推估仍會有不少投資人躍躍欲試，跟拆除大隊賭一把。

根據司法院公告，台北市羅斯福路一段、捷運中正紀念堂站三號出口旁的一棟建物，樓高2層、總面積150坪，因債務將於2月25日進行拍賣，一拍底價為55萬元。但法院公告特別提醒，該案已在2018年10月，遭北市府建管處列管「違章建築」，得標人必須自行承擔拆除風險。

▲▼北市羅斯福路出現整棟法拍屋。（圖／擷取自google map）

▲該法拍屋目前仍有租約中。（圖／擷取自google map）

根據法院筆錄，債務人為中華民國雜誌事業協會，目前仍有兩份租約進行中，二樓租給周姓債權人，載明租期為2010年5月28日起到建物拆除止；一樓租給一間餐廳，租約到2021年止。兩層樓月租金共17萬8,500元。

寬頻房訊發言徐華辰表示，違建雖然無法辦理保存登記，但也算財產權，所以出現在法拍市場並非第一次，不過法拍後仍是違章建築，仍有隨時被拆除之風險。

根據謄本資料，該地為國有地。徐華辰指出，此類型法拍屋並不常見，但一出現就是搶手貨，他分析，該案位子良好就在捷運出口旁，面積又高達150坪；此次拍賣底價55萬、現有月租金17萬8,500元，也就是說3個月就回本，後面都是多賺的，即使有被拆風險，還是不少人會想要賭一把，推估一拍脫標非常高。

關鍵字：羅斯福路中正紀念堂捷運法拍違建司法院寬頻房訊徐華辰投資不動產拆除大隊建管處北市府

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