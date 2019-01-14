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3年拆1,786件違建　神探傳承朱繼續用力拆

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▲▼新北市中和區新生街火災拆除。（圖／消防局提供）

▲新北市中和區新生街頂加，火災後遭市府進行強拆。（圖／消防局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市中和區一處頂樓加蓋違建7日時發生火災，所幸消防局前往撲滅火勢、無人傷亡，10日前往執行拆除作業。新北市府表示，未影響公共安全既存違建，雖在「違章建築拆除優先次序表」屬於緩拆案件，但一旦發生火災或危害安全等情形，隨即拆除、絕不寬待。

▲▼新北市中和區新生街火災拆除。（圖／消防局提供）

▲新北市中和區新生街日前發生火災，所幸無人傷亡。（圖／消防局提供）

新北市中和區新生街112巷2號住宅大樓於108年1月7日發生火災，起火處位於13樓加蓋違建鐵皮屋，本府消防局經獲報，立即派遣23車、84人前往搶救，16分鐘後控制火勢，違建燃燒面積約80平方公尺，所幸未造成人員傷亡。但災後之違建鐵皮屋，其結構安全已嚴重受損，且燃燒後已不堪使用，為確保民眾公共安全，新北市政府副市長謝政達特於108年1月10日率隊執行拆除作業。

新北市府表示，未影響公共安全的既存違建雖依「違章建築拆除優先次序表」規定屬於列管排拆案件，惟仍應注意用火用電安全，若屬居住使用，消防局強烈建議裝設住宅用火災警報器，於火災發生初期，偵測出異常溫度或煙霧，進而發出高音量警報聲，使住戶能於火災發生初期即時警覺，而進行火災應變及避難行動，降低住宅火警人命傷亡。

凡是有影響公共安全之違章建築，無論新舊違建，拆除大隊將都會強力執行拆除。另統計本市自104年至107年底，頂樓違建出租套房之案件已拆除共計1,786案。新北市府強調，民眾勿心存僥倖任意搭設違章建築，一旦查獲必優先排拆，依法強制執行公權力。

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