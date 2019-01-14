北市老公寓升級華廈　市府補貼300萬裝電梯

▲老公寓並非只有重建一途，台北市、新北市都有裝電梯的補助。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

老公寓裝電梯再添一例，北市大安區「科技群賢大樓」也順利裝上電梯完工，讓老公寓晉階為有電梯的住宅。住戶蔡小姐表示，因發現鄰居們有許多年長者，因出門需要上下樓梯造成不便，也讓長輩們久居不出門，現在裝設好電梯了，長輩也不用承擔爬樓梯的痛苦。台北市都市更新處也表示，目前北市府最高補助300萬，有需求的民眾可快點申請。

近年中央至地方政府如火如荼推動危老、都更，但面對全台數量眾多的老屋，也並非只有重建一途，近年台北市、新北市都力推老公寓裝電梯，只要公寓屋況良好，且住戶同意並有增設空間，就可提出申請。

此次的成功案例位於大安區和平東路「科技群賢大樓」，為4層樓老舊公寓，住戶多屬年長者，外出上下樓梯十分不便，使用輪椅者更是久居不敢出門；因此住戶蔡小姐決定向本處提出電梯補助申請，積極尋覓建築師事務所規劃設計，並逐層拜訪住戶，打動大家共同為老人家建立一條友善通路。

升級成電梯華廈，一舉數得。更新處表示，該案自107年3月向更新處提出申請，同年12月取得使用執照及電梯合格證明書。都更處指出，「老舊建築物更新增設電梯補助作業規範」，受理屋齡20年以上，6樓以下公寓申請補助，讓長輩們與行動不便者，不用再辛苦爬梯。

北市目前共有6件完工取得使用執照啟用，4件正在施工中。更新處表示，108年度臺北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範將於近期公告，每案補助包括設計及施工費最高新臺幣200萬元；若電梯規格符合本市通用設計規範，可提高上限至300萬元，請市民朋友密切注意網站及各區公所與本處公告，屆時踴躍申請，若想深入了解可撥市民熱線1999洽詢。

▲和平東路二段老公寓裝電梯改造前。（圖／北市府都更處提供）

▲老公寓裝電梯改造後。（圖／北市府都更處提供）