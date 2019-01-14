ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市老公寓升級華廈　市府補貼300萬裝電梯

ETtoday新聞雲

▲▼北市老公寓裝電梯再添一例。（圖／擷取自google map）

▲老公寓並非只有重建一途，台北市、新北市都有裝電梯的補助。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

老公寓裝電梯再添一例，北市大安區「科技群賢大樓」也順利裝上電梯完工，讓老公寓晉階為有電梯的住宅。住戶蔡小姐表示，因發現鄰居們有許多年長者，因出門需要上下樓梯造成不便，也讓長輩們久居不出門，現在裝設好電梯了，長輩也不用承擔爬樓梯的痛苦。台北市都市更新處也表示，目前北市府最高補助300萬，有需求的民眾可快點申請。

近年中央至地方政府如火如荼推動危老、都更，但面對全台數量眾多的老屋，也並非只有重建一途，近年台北市、新北市都力推老公寓裝電梯，只要公寓屋況良好，且住戶同意並有增設空間，就可提出申請。

此次的成功案例位於大安區和平東路「科技群賢大樓」，為4層樓老舊公寓，住戶多屬年長者，外出上下樓梯十分不便，使用輪椅者更是久居不敢出門；因此住戶蔡小姐決定向本處提出電梯補助申請，積極尋覓建築師事務所規劃設計，並逐層拜訪住戶，打動大家共同為老人家建立一條友善通路。

升級成電梯華廈，一舉數得。更新處表示，該案自107年3月向更新處提出申請，同年12月取得使用執照及電梯合格證明書。都更處指出，「老舊建築物更新增設電梯補助作業規範」，受理屋齡20年以上，6樓以下公寓申請補助，讓長輩們與行動不便者，不用再辛苦爬梯。

北市目前共有6件完工取得使用執照啟用，4件正在施工中。更新處表示，108年度臺北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範將於近期公告，每案補助包括設計及施工費最高新臺幣200萬元；若電梯規格符合本市通用設計規範，可提高上限至300萬元，請市民朋友密切注意網站及各區公所與本處公告，屆時踴躍申請，若想深入了解可撥市民熱線1999洽詢。

▲▼老公寓裝電梯再添一例。（圖／北市府都更處提供）

▲和平東路二段老公寓裝電梯改造前。（圖／北市府都更處提供）

▲▼老公寓裝電梯再添一例。（圖／北市府都更處提供）

▲老公寓裝電梯改造後。（圖／北市府都更處提供）

關鍵字：老公寓電梯危老都更北市府更新處重建整建老屋

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3396

燈亮、水流、花開、人和　物管專家談如何過好年

距離農曆新年剩下約1個月時間，景文物業管理機構董事長郭紀子表示，過好年不僅是居家裝飾，從物業管理角度切入，若居所安全、隱私、環境都非常優良，將大幅提升住戶的幸福感與價值感。

1月13日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3517

「陸資購屋」應鬆綁？　反對票8成因擔心炒房

對於韓國瑜對於開放陸資購屋一說，屋比趨勢研究中心民調發現，6成民眾堅決反對，但相較2年前做過的相同民調7成反對，已有反對民眾已下滑一成。屋比分析，顯見民眾對於「開放陸資買房」一事已有鬆動態度。此外，反..

1月11日 12:11

//cdn2.ettoday.net/images/3803

韓總喊「陸資購屋」可行？　民調顯示6成民眾「反對」

2019「韓流效應」持續延燒，日前高雄市長韓國瑜提出希望政府鬆綁陸資來台買房的言論，引起市場熱烈討論。根據「屋比」房屋比價平台最新市調，民眾對於鬆綁陸資來台購屋，有高達62％的受訪者堅決投下「反對」票..

1月11日 11:39

//cdn2.ettoday.net/images/3768

2018年土地、建照、使照都爆量　房市回暖露曙光？

戴德梁行統計，2018年度土地交易量達1,780億元，不僅是近六年之新高，相較於2017年度更暴量成長44％。而在住宅交易量能方面，預估2018全年建照樓地板年增率24％、使照樓地板年增率7％、買賣移..

1月11日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3550

北台灣颳起大型推案風　徐佳馨：當心成「票房毒藥」

據住展雜誌統計，去（2018）年北台灣新成屋、預售屋推案量最大的行政區，前十名分別是大安、新店、竹北、板橋、桃園、中壢、新莊、土城、內湖、龜山。住展雜誌企研室經理何世昌認為，北市去年颳起超大型開發案風..

1月10日 17:41

//cdn2.ettoday.net/images/3824

大同賣雙北6.5千坪土地　合計金額近百億

仲量聯行受大同子公司尚志資產開發，委託公開標售雙北土地，其一是臺北市中山區的商業土地，基地坐落於復興南路與長安東路口之精華地段；其二是新北土城區員和段住宅土地。據實價揭露，以兩塊土地周遭行情推估，底價..

1月10日 16:13

//cdn2.ettoday.net/images/3824

大同出售資產股東爆氣　直闖說明會現場

仲量聯行今（10）日，在位於101大樓的公司總部，舉辦大同子公司尚志資產開發所委託的兩筆土地標售說明記者會，但說明會才開始不久，就遇到股東闖入抗議。抗議人士表示自己為大同股東，同時為中華金融人員暨投資..

1月10日 15:29

//cdn2.ettoday.net/images/3641

2018全年可售新建案戶數　桃園1.2萬戶奪北台行政區前三名

住展統計2018年北台灣各行政區新建案可售戶數，以北北基、桃園、新竹統計發現，冠軍由桃園市中壢區以4,362戶奪下，另外亞、季軍也分別由桃園市的龜山區、桃園區拿下。住展雜誌企研室經理何世昌表示，可售戶..

1月10日 13:40

//cdn2.ettoday.net/images/3823

一個500億豪宅「元利OnePark」　KO北台各行政區總推案量

住展雜誌統計2018年北台灣各區域建案推案量，其中大安區僅以一個豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」（以下簡稱元利OnePark）打趴北北基、桃園、新竹各大行政區。住展雜誌企研室經理何..

1月10日 11:41

//cdn2.ettoday.net/images/3822

10多間店打趴「東區」！　西門町躍升「美妝一條街」

根據戴德梁行第四季統計，台北市東區店面空置率持續上升，來到9.1％，反觀中山南京商圈與西門町，空置率則持續下降，近乎滿租狀態。戴德梁行協理薛惠珍表示，光是漢中街周遭，台、日、西班牙等各國品牌的美、藥妝..

1月10日 10:18

相關新聞

噁男電梯內熊抱小四女童狂蹭

后里男困圖書館電梯14小時　內急強扳門

2級地震有危機？　新北再提「防災型都更」

4,590萬賣「森之丘」　北市府標售住宅

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

讀者迴響

熱門新聞

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

2019年美國零售不動產行業的..

海外置產　透過銀行最安全

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

新年將至　郭紀子從物管談到過好..

老公寓裝電梯　北市最高補助30..

專家提醒　買房這9家建商要注意

雙捷運+河濱公園 「水丰景」8..

閨蜜出遊竟是台中六星度假系美宅

新北捷運租屋補貼　千名青年月省..

最新新聞更多

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡..

水岸、藝文、商圈集大成　板橋五..

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣..

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

台灣房屋超業楊佩蓉　捐交通車助..

信義至善獎助學金　連續19年照..

閨蜜出遊竟是台中六星度假系美宅

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366