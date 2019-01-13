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燈亮、水流、花開、人和　物管專家談如何過好年

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▲▼景文物業管理機構董事長郭紀子。（圖／記者葉佳華攝）

▲景文物業管理機構董事長郭紀子從物管角度分析如何過好年。（圖／記者葉佳華攝）

記者陳韋帆／台北報導

距離農曆新年剩下約1個月時間，景文物業管理機構董事長郭紀子表示，過好年不僅是居家裝飾，從物業管理角度切入，若居所安全、隱私、環境都非常優良，將大幅提升住戶的幸福感與價值感。

郭紀子針對「營造、物管業者、居住感受、過年氛圍」四個角度思考，該如何讓「居住者」能夠開心過個好年。

一、 　營建公司應更重視心靈療癒及心靈提升的產品

對於現代都市人而言，生活步調愈來愈緊張，只是遮風避雨的家已經不能滿足忙碌的現代人對居住品質的要求，住宅產品不只要滿足人們實質居住的需求，更要能夠達到心靈療癒及心靈提升的境界，追求「居住品質」的現代人需要一個真正可以「放鬆」的家。

但是，目前的業者並未充分注意到這一點，針對居住品質的設計，普遍是以供給者，即營建公司的觀點出發，營建設計與品質方面重視表面上的虛榮，以銷售為導向，卻忽視對於日後會深度影響社區居民生活品質因素的先行研究與考量，往往造成諸多交屋糾紛與住戶的不滿意，客訴層出不窮。建議營建業者以住戶(消費者)觀點出發，用顧客價值發展出一套完整衡量「居住品質」的指標，而其中，應更重視有心靈療癒及心靈提升之效的住宅產品。

二、 　社區管理者應了解影響住戶對於居住品質價值判斷的關鍵因素

有研究發現，居住品質可由實體性、社區管理與服務及現代化三大構面來解釋，亦即現代人對居住品質的重視是透過對於建築物與環境設施實體性、社區管理與服務及現代化三方面的滿意來呈現的。

實體性即在住家「看得到，摸得到」的固定設施，如社區的建築物外觀與造型具有美感、社區的建物設計有以人為本的居家設計考量、社區有規劃完善的公共設施、社區有良好的園藝綠化設計、社區周遭的建築物具協調感、社區建材使用具耐久彌新性、社區的設備具易更換與維修的考量、社區有預留管線以便於添增現代化設備等等。

社區管理與服務方面，包括物業管理人員親切的服務，居民熱心於社區各項活動、社區很少聽到偷竊、搶劫等治安事件、社區管理委員會的行政效能有效發揮、社區管理委員會能有效制止違章建築與違規裝修、社區管理委員會有能力取締公共危險行為與噪音、能夠及時處理社區爭議事件等等。

現代人對於現代化的期待，包括建築風格與裝潢格調的追求，企圖在熟悉的都市地景中用設計再次創造自然，攫取有故事的空間，反映出環境特色、歷史痕跡，以及專屬個人的未來想像，也包括社區有嚴格的門禁管理、社區備有新穎的監視系統、社區具有現代化的通報資訊系統、社區具有新穎科技服務軟體等。

三、 　居住品質是非常自我的判斷

居住品質的判斷會因個人特質不同 （如年齡、文化、教育、經歷、收入和個性等）而有所變化。居住品質的評價或滿意度，是來自於事前的「期望居住水準」，與住戶接受服務傳遞過程及對實際結果所感受到「認知居住水準」，兩者之間比較而得。

影響上班族對居住價值認知的因素有哪些呢？交通便利性、住所舒適性、鄰里關係、住所安全性、生活便利性這五個構面，對居住品質影響較大，最為影響上班族住戶的居住價值感。

高齡社會，更應重視並深入了解有關老人居住品質的影響因素，並進一步探討老人居住品質與生活品質的關係。老年人對於居住品質的評價因素，更重視社區的服務品質、管理品質之改善，他們更願意參與社區事務及活動，並期待從做的事情當中得到樂趣、排除孤獨寂寞。老年人為追求高的生活品質，心理層面的影響力顯著，這些方面的改善更有助於老年人提昇生活品質，建議在社區針對性給予不同的提昇其生命意義的心靈活動，滿足老人靈性方面的需求，同時，積極推動社區現有的老人福利措施、居家照護及醫療服務。

四、 　過年了，讓社區做到：燈亮、水流、花開、人和

居住環境是指人們居住週遭的一切事物，室內室外都要兼顧。房子會老、設備也會壞，好的管理一定要保持房屋與設備的基本功能正常及良好的維護狀態。不僅社區公設要規劃完善且運作良好，居家內部也需要進行必要的整理與打掃，在這個不景氣必須很會算的時代，如何把錢花在刀口上才是正確做法呢？「燈亮、水流、花開、人和」確實是不錯的說法，過新年了，平時要省的電費、水費、裝飾費，可以稍稍張開手，讓自己的室內室外多一些溫馨的感覺，不一定會花很多錢，少少錢也可以創造小確幸，增加幸福感，療癒一年來辛苦受傷的心靈或者讓心靈境界昇華。

關鍵字：郭紀子景文物業管理物管社區過年新年居住心靈

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