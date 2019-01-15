侯拚經濟「圖利」市民？　新北打造「招商一條龍」服務

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

韓國瑜喊出「拚經濟」口號後順利當選高雄市長，新北市長侯友宜也跟風，針對工業區、老舊廠房等問題，14日會同「中華民國工商建設研究會」討論，欲打造「招商一條龍」服務。侯友宜表示，將主動出擊協助企業解決投資困境，讓新北成為投資首選，後期則在投資落地後，「加速協助申請使建照」。

會議中「中華民國工商建設研究會」橫跨建設、營造、消防等代表，其中汐止交通建設部分，侯友宜回應「待中央核准即盡快進行」；新北市眾多老舊廠房消安問題，則下令交由消防局處理提升安全；另外，位於土城的「新北司法園區計畫」，侯友宜回應，將更積極與中央達成共識促成。

會議中出現一段小插曲，來自金門的良金實業總經理薛承琛現場表示，想到新北投資、落地生根，並期待新北有更好的招商政策；侯友宜則表示歡迎，並表示將積極解決產業問題。

招商是市新北市府往後重點目標，侯友宜表示，將打造「招商一條龍」服務，打破以往被動接受廠商申請方式，主動出擊協助企業解決投資困境，讓新北成為投資首選，後期則在投資落地後，加速協助申請使建照，讓新北成為效率第一的城市。

未來政策將以經濟招商為核心，透過跨機關合作，讓投資案更能快速落地，並藉由縮短行政流程，為企業節省投資成本，積極「圖利」市民，讓市民安居樂業過好日子。