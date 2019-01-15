都市地價連江縣漲1.32％稱霸　新北市跌0.42％吊車尾

▲內政部表示，此次新北市受新莊餘屋影響，地價跌幅最大。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

內政部今（15）日發布第51期（107年4月1日至107年9月30日）都市地價指數，經統計，本期全國都市地價總指數為100.22（以107年3月31日為基期），較50期上漲0.22％。內政部表示，全國都市地價已連續6期漲跌幅維持在1％內，此次上漲幅度最大者為連江縣上漲1.32％，下跌幅度最大者為新北市下跌0.42％。

根據內政部統計，本期全國各直轄市、縣（市）中，上漲幅度較大者依序為連江縣上漲1.32％、臺南市上漲1.18％及基隆市上漲0.87％；下跌幅度較大者依序為新北市下跌0.42％、桃園市、新竹縣及澎湖縣皆下跌0.24％，除連江縣及臺南市外，其他直轄市、縣（巿）漲跌幅皆於1％內微幅波動。

其中本期漲幅最大的連江縣政府表示，因該縣近年來積極推動觀光行銷，觀光人次已較去年同期增加49％，進而吸引投資人潮，帶動地價上漲，又因該地價較低，以致漲幅計算後波動較為明顯。

新北市本期下跌0.42%，跌幅最大，主要為該市整體開發區預售屋及新成屋陸續完工交屋，餘屋量增加，議價空間仍大，價格持續向下修正，連帶影響中古屋市場交易行情，以致地價呈現下跌趨勢，其中以新莊區跌幅最為明顯。

此外，各使用分區指數與上期比較，住宅區指數上漲0.17％，商業區指數上漲0.36％，工業區指數上漲0.31％；另本期全國土地買賣筆數為25萬8,922筆，較上期（25萬90筆）增加3.53％，較去年同期（25萬7,464筆）相較增加0.57％。