新北107年住宅補貼出爐　住宅修繕補助大跌402戶

▲新北修繕補貼戶數大幅下滑近5倍。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市107年度住宅補貼審查結果出爐，此次共有1萬3千戶通過資格可獲得租金補貼、962戶購置住宅貸款利息補貼及132戶修繕住宅貸款利息補貼。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，此次修繕補貼戶數，反應今年中古屋房市交易較去年冷清，造成戶數大幅下降。

其中租金補貼共有1萬6千餘件申請案，依申請人家庭年所得、財產、是否具特殊條件（如單親家庭）等資格條件評點排序後，評點分數達20分以上者共有1萬3千戶可獲得每月4,000元補貼，108年預算審議通過後，最快1月底入帳。

根據新北市府106年度資料，106年租金補貼與107年同為1萬3千戶，但自購及修繕住宅貸款利息補貼，戶數分別為940戶及534戶；107年自購住宅利息補貼自106年的940戶微幅上升至962戶、修繕住宅貸款利息補貼則從534戶大跌至132戶，共少了402戶。

徐佳馨指出，行之有年的住宅貸款利息與修繕補貼，對於不少家庭不無小補，不過此次修繕補貼戶數大幅下滑，顯現目前中古屋房市交易冷清，造成申請狀況不如去年，更也不如市場交易全盛時期熱烈。

詳細資金補貼審查結果，自1月15日起可到（網址：https://goo.gl/QDFuy8）進行線上查詢。