ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陶朱隱園第三季現身　中工今年主力開發「彰濱、土城產／商用地」

ETtoday新聞雲

▲▼陶朱隱園。（圖／記者陳韋帆攝）

▲中工自力開發的豪宅「陶朱隱園」預計今年第三季現身。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

中華工程（2515）今日舉辦舉辦2019年第一場公開記者會，中華工程表示該公司所建造、北市指標性建案「陶朱隱園」預計第三季全部完工；此外，因應台商回流，中工今年主力土城自有工業用地1.6萬坪，將打造AI智慧產業園區；配合經濟部的彰濱產／工業用地，以發展再生能源為主，已造地460公頃，第一期公告可售地約4.2公頃。

近日討論可能突破「彭淮南防線」的豪宅指標建案「陶朱隱園」，目前進行公設及植栽調整，預計在今年第三季現身；中華工程表示，為避免侵犯客戶隱私，所以不會採用公開銷售模式。

於農曆年假期，陶朱隱園將針對特定買家接待，董事長特助沈輝庭表示，目前兩岸三地已有多組華人客戶洽談，我們始終堅持盡善盡美，以最完美的風貌提供給客戶。¬¬¬

另外，近期因中美貿易戰影響，引發台商回流，面對產業用地供給有限情況下，具有交通便利、大面積土地的產／工業園區儼然成為台商回流投資首選。中華工程表示，今年將產／工業用地開發規劃為發展主力。

位於新北市土城區的工業地位於「土城工業區」內，環繞中山路、勝利街、成功街，占地約1.6萬坪，目前已計畫規劃AI智慧產業園區，樓地板面積約8萬坪。主打智能、智慧、綠能及為客戶客製化打造多元化的優質產業園區環境。

中華工程表示，該產業園區將全程採自力開發，樓高、載重、面積、人車動線、停車位等，都是針對未來數十年產業園區最高規格所規劃，非常適合大面積及整合廠房需求的產業。預計今年自行開發銷售，以創造更高的開發價值。

彰濱崙尾工業區是配合經濟部工業局，所執行的發展再生能源政策，迎接「風、光、雲、生、金」再生新時代。「風」：西區成為離岸風電綠能基地。「光」：東區成為台灣最大設置再生能源太陽光電專區。「雲」： Google於西區正式啟用亞洲最大資料處理中心，帶動彰濱成為新世紀亞太IT雲端產業最大聚落。「生」：一般生產製造企業主，則可選擇彰濱崙尾西一區產業用地。

目前已有約460公頃造地完成，可為需地企業主，客製化規劃土地。「金」：彰濱崙尾西區金屬表面處理專業區，第一期公告可售地面積約4.2公頃，共有24筆土地，面積約為450～550坪，採「租售併行，承租優於承購」。

關鍵字：陶朱隱園豪宅中華工程土城工業區彰濱崙尾經濟部工業局再生能源政策沈輝庭

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3804

新北107年住宅補貼出爐　住宅修繕補助大跌402戶

新北市107年度住宅補貼審查結果出爐，此次共有1萬3千戶通過資格可獲得租金補貼、962戶購置住宅貸款利息補貼及132戶修繕住宅貸款利息補貼。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，此次修繕補貼戶數，反應今..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3834

侯拚經濟「圖利」市民？　新北打造「招商一條龍」服務

韓國瑜喊出「拚經濟」口號後順利當選高雄市長，新北市長侯友宜也跟風，針對工業區、老舊廠房等問題，會同「中華民國工商建設研究會」討論，欲打造「招商一條龍」服務。新北市府指出，將主動出擊協助企業解決投資困境..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3834

都市地價連江縣漲1.32％稱霸　新北市跌0.42％吊車尾

內政部今（15）日發布第51期（107年4月1日至107年9月30日）都市地價指數，經統計，本期全國都市地價總指數為100.22（以107年3月31日為基期），較50期上漲0.22％。內政部表示，全國..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3832

北市換屋族致「量跌價升」？　蛋白轉蛋黃、小屋換大屋

台北市地政局今（14）日發布最新一期不動產交易統計，107年9月全市交易量共1,012件、交易總金額為261.15億元，整體呈現量跌價升態勢。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，去年受9合1選舉影響，..

1月14日 16:03

//cdn2.ettoday.net/images/3832

北市55萬買法拍違建　撐過9個月大賺百萬

台北市羅斯福路一段出現罕見的「整棟違建法拍」，該案為2層樓建物、面積約150坪、拍賣底價為55萬元，預計2月25日進行一拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為違章建築，即使透過法拍取得，仍無法轉為合法建..

1月14日 15:15

//cdn2.ettoday.net/images/3832

3年拆1,786件違建　神探傳承朱繼續用力拆

新北市中和區一處頂樓加蓋違建7日時發生火災，所幸消防局前往撲滅火勢、無人傷亡，10日前往執行拆除作業。新北市府表示，未影響公共安全既存違建，雖在「違章建築拆除優先次序表」屬於緩拆案件，但一旦發生火災或..

1月14日 14:30

//cdn2.ettoday.net/images/3832

北市老公寓升級華廈　市府補貼300萬裝電梯

老公寓裝電梯再添一例，北市大安區「科技群賢大樓」也順利裝上電梯完工，讓老公寓晉階為有電梯的住宅。住戶蔡小姐表示，因發現鄰居們有許多年長者，因出門需要上下樓梯造成不便，也讓長輩們久居不出門，現在裝設好電..

1月14日 13:49

//cdn2.ettoday.net/images/3396

燈亮、水流、花開、人和　物管專家談如何過好年

距離農曆新年剩下約1個月時間，景文物業管理機構董事長郭紀子表示，過好年不僅是居家裝飾，從物業管理角度切入，若居所安全、隱私、環境都非常優良，將大幅提升住戶的幸福感與價值感。

1月13日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3517

「陸資購屋」應鬆綁？　反對票8成因擔心炒房

對於韓國瑜對於開放陸資購屋一說，屋比趨勢研究中心民調發現，6成民眾堅決反對，但相較2年前做過的相同民調7成反對，已有反對民眾已下滑一成。屋比分析，顯見民眾對於「開放陸資買房」一事已有鬆動態度。此外，反..

1月11日 12:11

//cdn2.ettoday.net/images/3803

韓總喊「陸資購屋」可行？　民調顯示6成民眾「反對」

2019「韓流效應」持續延燒，日前高雄市長韓國瑜提出希望政府鬆綁陸資來台買房的言論，引起市場熱烈討論。根據「屋比」房屋比價平台最新市調，民眾對於鬆綁陸資來台購屋，有高達62％的受訪者堅決投下「反對」票..

1月11日 11:39

相關新聞

與妻吵架怒燒豪宅 　醫師：烤肉不小心

工研院防堵華為　工業局：早就禁用

經部預告新版產創條例　四大優惠可望延續

讀者迴響

熱門新聞

55萬買法拍違建　撐過9個月大..

老公寓裝電梯　北市最高補助30..

北市換屋多　全市交易「量跌價升..

3年拆1,786件違建　神探傳..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

專家提醒　買房這9家建商要注意

新北107年住宅補貼出爐　1...

海外置產　透過銀行最安全

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

2019年美國零售不動產行業的..

最新新聞更多

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

東森房屋30週年號　徵才3千人..

「斷捨離」竟成創業點子潮　家電..

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡..

水岸、藝文、商圈集大成　板橋五..

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣..

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366