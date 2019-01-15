陶朱隱園第三季現身　中工今年主力開發「彰濱、土城產／商用地」

▲中工自力開發的豪宅「陶朱隱園」預計今年第三季現身。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

中華工程（2515）今日舉辦舉辦2019年第一場公開記者會，中華工程表示該公司所建造、北市指標性建案「陶朱隱園」預計第三季全部完工；此外，因應台商回流，中工今年主力土城自有工業用地1.6萬坪，將打造AI智慧產業園區；配合經濟部的彰濱產／工業用地，以發展再生能源為主，已造地460公頃，第一期公告可售地約4.2公頃。

近日討論可能突破「彭淮南防線」的豪宅指標建案「陶朱隱園」，目前進行公設及植栽調整，預計在今年第三季現身；中華工程表示，為避免侵犯客戶隱私，所以不會採用公開銷售模式。

於農曆年假期，陶朱隱園將針對特定買家接待，董事長特助沈輝庭表示，目前兩岸三地已有多組華人客戶洽談，我們始終堅持盡善盡美，以最完美的風貌提供給客戶。¬¬¬

另外，近期因中美貿易戰影響，引發台商回流，面對產業用地供給有限情況下，具有交通便利、大面積土地的產／工業園區儼然成為台商回流投資首選。中華工程表示，今年將產／工業用地開發規劃為發展主力。

位於新北市土城區的工業地位於「土城工業區」內，環繞中山路、勝利街、成功街，占地約1.6萬坪，目前已計畫規劃AI智慧產業園區，樓地板面積約8萬坪。主打智能、智慧、綠能及為客戶客製化打造多元化的優質產業園區環境。

中華工程表示，該產業園區將全程採自力開發，樓高、載重、面積、人車動線、停車位等，都是針對未來數十年產業園區最高規格所規劃，非常適合大面積及整合廠房需求的產業。預計今年自行開發銷售，以創造更高的開發價值。

彰濱崙尾工業區是配合經濟部工業局，所執行的發展再生能源政策，迎接「風、光、雲、生、金」再生新時代。「風」：西區成為離岸風電綠能基地。「光」：東區成為台灣最大設置再生能源太陽光電專區。「雲」： Google於西區正式啟用亞洲最大資料處理中心，帶動彰濱成為新世紀亞太IT雲端產業最大聚落。「生」：一般生產製造企業主，則可選擇彰濱崙尾西一區產業用地。

目前已有約460公頃造地完成，可為需地企業主，客製化規劃土地。「金」：彰濱崙尾西區金屬表面處理專業區，第一期公告可售地面積約4.2公頃，共有24筆土地，面積約為450～550坪，採「租售併行，承租優於承購」。