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新北環狀線將完工拚招商　中和、橋和、中原站公開徵選

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▲▼捷運中和站。（圖／擷取自google map）

▲中和區環狀線三個站體即將完工，北捷舉辦招商說明會。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

新北市環狀線即將通車，北市捷運工程局委託戴德梁行舉辦招商說明會，此次招商徵選針對環狀線「中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）」三個站體進行說明。戴德梁行表示，三個站體位於雙捷運交會、經貿運籌核心、高科技產業群聚、資通訊產業共榮圈，未來完工後從中和到板橋、新莊、新店、台北市僅需要10分鐘左右時間，無論商辦、住宅都能創造絕佳效益。

本案於108年1月14日正式公告甄選捷運系統環狀線中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13） 土地開發投資人作業，16日舉辦第二次「捷運系統環狀線中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13） 土地開發案」甄選投資人招商說明會。

環狀線為新北市重要的交通建設之一，由新北市政府自建，委由台北市政府捷運工程局擔任環狀線建設計畫及土地開發地方主管機關。本次說明會除分別就三站中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）的土地開發財務評估及基地條件進行說明外，另將針對投標規定進行說明，並現場答覆投資人疑問。其中「環狀線三站土地開發案」開發內容及規劃方向，概述如下：

中和站（Y11）：位於新北市中和區中山路二段、景平路交叉口西南側，包括安邦段1地號等共計12筆土地，基地面積約為729坪，土地使用分區為捷運系統用地（建蔽率70％、容積率400％、都審容積上限589.21％）。本基地為環狀線及萬大線的交會轉運站且緊鄰威力廣場，基地以東住宅人口密集，以西產業活動熱絡，整體商業效益佳，加上鄰近華中橋，來往臺北市交通便利，快速串聯雙北生活圈。

橋和站（Y12）：位於新北市中和區板南路、中山路二段交叉口東北側間，包括橋和段132地號等共計2筆土地，基地面積約為505坪，土地使用分區為捷運系統用地（建蔽率70％、容積率400％、都審容積上限570.34％）。本基地坐落於製造產業聚落中心，周遭多以廠辦及工廠使用為主，近期周邊工業廠房積極轉型升級，預期未來將帶動大量就業人口、提升商業及生活機能。

中原站（Y13）：位於新北市中和區板南路、板南路二段520巷交叉口東側，包括中原段475-1地號等共計5筆土地，基地面積約為590坪，土地使用分區為捷運系統用地（建蔽率70％、容積率400％、都審容積上限582.54％）。本基地往東銜接臺64線快速道路（中正路），是區域的重要交通樞紐；周圍大型廠辦園區群聚，如元隆雙星、MIT國際科學園區等，為北臺灣重要科技聚落之一，周邊知名企業包含微星科技、恆通科技及新漢電腦等，產業基礎深厚、上下游產業鏈結構完整。

戴德梁行表示，捷運環狀線第一階段起點為大坪林站，終點是新北產業園區站，串連起新店、中和、板橋及新莊等新北市重要的產業鏈帶，而本案三站正坐落於環狀線中心位置；未來完工後從中和到板橋、新莊及新店僅需5至10分鐘，抵達台北市只需要10至15分鐘，大幅改善交通路網及通勤時間；此次公告招商的中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）皆是環狀線（第一階段）首發土開招商的車站，未來無論規畫作為複合使用之住宅、辦公室或商業使用，皆能創造出絕佳效益，成為投資人進場投資的最佳標的。

關鍵字：環狀線捷運新北市招商戴德梁行萬大線環狀線侯友宜

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