興富發歡慶442億業績　鄭欽天：再賺1千億！

▲興富發集團總裁鄭欽天在尾牙時發下豪語，要再賺一千億元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今（17）日該集團舉辦尾牙外，興富發集團總裁鄭欽天也再次發下豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」！

鄭欽天表示，2018年興富發連續四季的營收都衝破百億元、全年營收也達到442.05 億，創下了公司的歷史新高記錄。目前每年營收平均有3到400億，持續向上成長，我們在台灣也會繼續開發土地，未來10年，我們要再賺1,000億!

他說，今年對興富發來說，是非常特別而且重要的一年。集團即將開啟十年倍增計劃，包括商場、餐飲、飯店等多元新事業、資產要翻倍、品牌要遍地開花！此計畫將分「提升市占率」、「品牌經營」、「產品規劃」進行。

第一、「倍增計劃」，在市場環境方面，將提升推案市占率。興富發將近40年在工程技術、市場判斷、設計規劃方面的Know How跟經驗值，是無法被隨意取代的，而且更要以此來獲得客戶的信任，不僅是全國購地王，更要成為消費者心目中的第一品牌。

第二、「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃。從建築營造本業出發，結合商場、飯店、餐飲事業，目前除了我們擅長的住宅產品，商辦預計朝著五年30棟的目標前進。

今年第二季，悦誠廣場一個新事業與五個新品牌即將登場，興富發跨業合作、超市餐飲採自營模式。經營雖然很辛苦，但這些都是我們未來在市場勝出的基礎；另外，預計在2020年，我們與凱悦、萬豪二家國際品牌合作的飯店，也將在金山、台南、高雄陸續開工，請大家拭目以待。

第三、「產品規劃面」，商辦與首購依然是推案主力。未來在台北、台中、高雄都有商辦的規劃，辦公複合商場，甚至結合飯店；而首購還是我們的拿手項目，不僅公設要豐富，再搭配付款輕鬆，鼓勵年輕人勇敢買房，提升工作動力、帶動社會生產力。

此外，新商辦也將是投資新風潮，就如同新車與舊車的性能差異，鄭欽天說，新商辦的功能絕對非舊商辦可相比；他特別指出，台中七期從每月單坪4、500元已漲到近2,000元單價，可見商辦發展潛力有多高。

鄭欽天指出，選擇世界級的合作夥伴，提供客戶更美好的生活選擇與品質標準，是興富發的經營初衷，期望同仁們在未來，也能夠秉持這一份共同的理念與使命感，同心協力，未來十年，最後他發下豪語，我們要「一起」再賺1,000億！