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鼓勵青年買房　鄭欽天：房貸利率是重點！

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▲▼興富發總裁鄭欽天。（圖／興富發建設提供）

▲興富發總裁鄭欽天。（圖／興富發建設提供）

記者陳韋帆／台北報導

對於首購青年而言，甚麼時候買房才是最好時機？縱橫房市多年的興富發建設（2542）總裁鄭欽天表示，就是現在！鄭欽天說，現在台灣利率非常低，而今年1～9月就是購屋最好的時機。

關於近日韓國瑜所提的「開放陸資購屋」是否使台灣房價上揚，造成年輕人無法購屋。鄭欽天認為，應該健康看待這件事情，以新加坡為例，僅開放特地區域供外國人購屋，且剛買立刻課稅15％，政府還立刻賺一手。

他認為，某些人不贊成開放陸資購屋，是因為不熟悉市場，才會對台灣自我設限。倘若限定特定區域開放陸資，對於台灣整體房價，不會有所影響，所以自然也不會影響年輕人購屋。

對於政府的「青年安心成家購屋優惠方案」，鄭欽天認為可針對利率部分再做調整，現行利率約1.6％左右，對於低利時代的台灣，顯然誘因不夠、已不適用。鄭欽天建議，應將青年首購利率前5年調整至0.8％。

政府可以替人民出面向銀行溝通，針對25～38歲左右的青年首購族群，前5年有低率優惠、僅需付一半利息，5年後再做機動調整，到時首購族薪資應也有所漲幅，足以負擔房貸。

當青年可以擁有自己的房子，不必向別人租屋，也才存的到錢，如此一來也才敢放心的生小孩，同時也解決了生育率過低的問題；此外，政府也不需要汲汲營營的拼命蓋社宅。

對於何時購買時機最好？鄭欽天豪爽直指「就是現在」，他說今（108）年1～9月還未到總統大選前哨戰，利息應還算穩定；但央行利率未來若調整到3％以上，以千萬元房屋為例，每個月就必須繳交4萬多房貸，到時候就無法負擔。

他認為，眼前利率都還算低，雙薪家庭還尚能負擔總價1,000萬～1,500萬元不等的房貸，每個月約繳交3萬多就可解決，所以「現在不買、更待何時？」

關鍵字：興富發鄭欽天政策銀行房貸利息央行首購建設房市

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