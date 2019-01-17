南京「涵碧樓」跨足坐月子中心　每月爽賺320萬人民幣

▲賴正鎰表示，鄉林跨足坐月子中心績效還不錯，將成為今年重點發展目標之一。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

鄉林建設（5531）今日發布消息，未來3年預計推案573億元，其中中國大陸部分占了8成左右。賴正鎰表示，單以南京「涵碧樓」規劃的坐月子中心，滿租狀態每個月就可賺320萬人民幣，預計成都涵碧樓完工後也將持續設置，上海、長沙、武當山都將是獵地目標。

▲鄉林建設未來3年推案量。（資料來源／鄉林建設提供）

根據鄉林資料顯示，未來3年推案量共573億元，其中433.32億元布局於中國大陸；賴正鎰表示，成都部分預計兩年左右完工，而涵碧樓品牌輸出也將持續擴點。

賴正鎰表示，南京「涵碧樓」所規劃的坐月子中心，每間房間每月可收8萬人民幣租金，40間就是320萬人民幣；而成都「涵碧樓」將在2年左右完工，也將規劃坐月子中心，作為主力服務之一。另外，鄉林目前也在上海、長沙、武當山尋找合適開發土地。

青島涵碧莊園別墅部分，目前已銷售八成，南京住宅與寫字樓銷售已達七成，而成都住宅積極興建中、成都涵碧樓酒店也在籌備中；南京與青島兩地則持續覓地，要推出地產、商場項目。

賴正鎰強調，未來鄉林集團以地產、飯店及商業三大方向，在台灣及大陸同步加速前進，江西南昌、江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區目前都有地塊在洽談中，他對涵碧樓品牌在大陸表現深具信心。

賴正鎰指出，兩岸推案量未來3年總銷目標為573億元，涵碧樓酒店集團也正在推動服務輸出，跟其他國際連鎖酒店一樣，要以涵碧樓品牌在全球授權，並協助做規劃設計與人員培訓與高階經理人管理，這樣也能帶入酒店集團與鄉林集團營收。

目前已簽約金華，廈門也即將簽約、深圳方面也有業主接洽中，含自營與品牌輸出在內，要加速完成10年30家涵碧樓的目標，大陸主要城市之外，東南亞及美國也是擴點目標。

涵碧樓文創度假品牌進入大陸後，精品酒店品牌在近4年持續維持在前一、二名，低調奢華與建築規劃美學、適時服務都深受大陸高端客層肯定。像是青島與南京涵碧樓兩家酒店，在今年跨年連續假期，與台灣的涵碧樓一樣，都是滿房狀態，可說是一房難求。

青島涵碧樓開業將邁入第5年，回住率高達7.6成，以每晚人民幣3450元高房價，在短短幾年就拉高了青島國際酒店的平均房價；南京涵碧樓去年四月開幕後，每晚房價為人民幣2680元，預計第2年平均住房率目標要拉高到7成以上。