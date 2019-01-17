ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南京「涵碧樓」跨足坐月子中心　每月爽賺320萬人民幣

ETtoday新聞雲

▲▼商總理事長賴正鎰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲賴正鎰表示，鄉林跨足坐月子中心績效還不錯，將成為今年重點發展目標之一。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

鄉林建設（5531）今日發布消息，未來3年預計推案573億元，其中中國大陸部分占了8成左右。賴正鎰表示，單以南京「涵碧樓」規劃的坐月子中心，滿租狀態每個月就可賺320萬人民幣，預計成都涵碧樓完工後也將持續設置，上海、長沙、武當山都將是獵地目標。

▲▼鄉林建設2019推案。（圖／鄉林建設提供）

▲鄉林建設未來3年推案量。（資料來源／鄉林建設提供）

根據鄉林資料顯示，未來3年推案量共573億元，其中433.32億元布局於中國大陸；賴正鎰表示，成都部分預計兩年左右完工，而涵碧樓品牌輸出也將持續擴點。

賴正鎰表示，南京「涵碧樓」所規劃的坐月子中心，每間房間每月可收8萬人民幣租金，40間就是320萬人民幣；而成都「涵碧樓」將在2年左右完工，也將規劃坐月子中心，作為主力服務之一。另外，鄉林目前也在上海、長沙、武當山尋找合適開發土地。

青島涵碧莊園別墅部分，目前已銷售八成，南京住宅與寫字樓銷售已達七成，而成都住宅積極興建中、成都涵碧樓酒店也在籌備中；南京與青島兩地則持續覓地，要推出地產、商場項目。

賴正鎰強調，未來鄉林集團以地產、飯店及商業三大方向，在台灣及大陸同步加速前進，江西南昌、江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區目前都有地塊在洽談中，他對涵碧樓品牌在大陸表現深具信心。

賴正鎰指出，兩岸推案量未來3年總銷目標為573億元，涵碧樓酒店集團也正在推動服務輸出，跟其他國際連鎖酒店一樣，要以涵碧樓品牌在全球授權，並協助做規劃設計與人員培訓與高階經理人管理，這樣也能帶入酒店集團與鄉林集團營收。

目前已簽約金華，廈門也即將簽約、深圳方面也有業主接洽中，含自營與品牌輸出在內，要加速完成10年30家涵碧樓的目標，大陸主要城市之外，東南亞及美國也是擴點目標。

涵碧樓文創度假品牌進入大陸後，精品酒店品牌在近4年持續維持在前一、二名，低調奢華與建築規劃美學、適時服務都深受大陸高端客層肯定。像是青島與南京涵碧樓兩家酒店，在今年跨年連續假期，與台灣的涵碧樓一樣，都是滿房狀態，可說是一房難求。

青島涵碧樓開業將邁入第5年，回住率高達7.6成，以每晚人民幣3450元高房價，在短短幾年就拉高了青島國際酒店的平均房價；南京涵碧樓去年四月開幕後，每晚房價為人民幣2680元，預計第2年平均住房率目標要拉高到7成以上。

關鍵字：賴正鎰南京涵碧樓成都寫字樓對岸中國大陸鄉林建設建商酒店

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鼓勵青年買房　鄭欽天：房貸利率是重點！

對於首購青年而言，甚麼時候買房才是最好時機？縱橫房市多年的興富發建設（2542）總裁鄭欽天表示，就是現在！鄭欽天說，現在台灣利率非常低，而今年1～9月就是購屋最好的時機。

58分鐘前

南京「涵碧樓」跨足坐月子中心　每月爽賺320萬人民幣

鄉林建設（5531）今日發布消息，未來3年預計推案573億元，其中中國大陸部分占了8成左右。賴正鎰表示，單以南京「涵碧樓」規劃的坐月子中心，滿租狀態每個月就可賺320萬人民幣，預計成都涵碧樓完工後也將持續設置，上海、長沙、武當山都將是獵地目標。

1小時前

賴正鎰：肥咖條款、台商回流利多　鄉林3年推案共573億元

鄉林集團今（17）日發表2019年布局規畫，董事長賴正鎰說，今年景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019購屋坪數「M型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。針對台灣布局部分，鄉林集團今年包括「北、中、高三地布局」，推案將以26～38坪輕豪宅為主。

3小時前

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公室就對了！

興富發建設（2542）2018年全台購地約2萬坪、總額上達220億元，推案遍布北、中、南，而手腕靈活、熟悉市場，總是洞見先機的總裁鄭欽天更發下豪語，未來目標「十年要賺一千億元」。當記者問到，現在房市還適合投資做「包租公」嗎？鄭欽天毫不遲疑表示，買商辦就對了！

4小時前

北台新建案量衝破1.1兆　創近5年第一、史上第三

據住展雜誌統計，2018年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達1.11兆元，符合先前預測，並創下史上第三大量紀錄，僅次於2013年、2014年。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於前年底前雨遮新制上路前的搶照潮，以及去年房市買氣回升與價格回穩等利多消息，激勵建商推案意願，以致於爆出大量，預期今年推案量將會再進一步放大。

4小時前

六福皇宮熄燈變漆黑鬼樓　外傳國壽已屬意新房客

成立20年的台北威斯汀六福皇宮於去年底熄燈，建物頓時漆黑一片，與人來人往的南京東路形成嗆烈對比。而該棟大樓目前由誰接手仍沒有下文，媒體報導，業界人士透露。在去年4月六福皇宮傳出退租消息後，商仲已有和房東國泰人壽接觸，但得到的回應都是「不麻煩了」，據了解，國泰人壽可能已有屬意人選，寒舍集團機會最大。

5小時前

鄭欽天：2018房市平、穩　今年會更好

2018年為房市盤整期的第4年，業界有人不斷唱「空」，認為房價未到谷底，但建設龍頭興富發建設（2542）總裁鄭欽天接受本台獨家專訪，提出了截然不同看法。鄭欽天認為，真正價格有波動的是豪宅，但一般住宅無大幅波動，2018年全年狀態其實屬於平、穩的態勢，展望2019年整體房市還會比2018再好一些。

16小時前

新北環狀線將完工拚招商　中和、橋和、中原站公開徵選

新北市環狀線即將通車，北市捷運工程局委託戴德梁行舉辦招商說明會，此次招商徵選針對環狀線「中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）」三個站體進行說明。戴德梁行表示，三個站體位於雙捷運交會、經貿運籌核心、高科技產業群聚、資通訊產業共榮圈，未來完工後從中和到板橋、新莊、新店、台北市僅需要10分鐘左右時間，無論商辦、住宅都能創造絕佳效益。

17小時前

2018家戶購屋比緩步走揚　土地熱購屋觀望

2018年不動產市場維持緩步回溫的氣象，六都買賣移轉棟數跟前年(2017年)各有增減，住商機構企劃研究室依據六都地政局及民政局之資料，統計近三年六都家戶購屋比，各都近三年大多為緩步走揚；六都去年相較前年的家戶購屋比，三都上揚、一都持平、兩都走弱。專家分析，台商回流、鎖定工業地，土地熱度大於房屋，加上選舉造成購屋觀望成為影響六都市場表現主因。

1月16日 13:47

陶朱隱園第三季現身　中工今年主力開發「彰濱、土城產／商用地」

中華工程（2515）今日舉辦舉辦2019年第一場公開記者會，中華工程表示該公司所建造、北市指標性建案「陶朱隱園」預計第三季全部完工；此外，因應台商回流，中工今年主力土城自有工業用地1.6萬坪，將打造AI智慧產業園區；配合經濟部的彰濱產／工業用地，以發展再生能源為主，已造地460公頃，第一期公告可售地約4.2公頃。

1月15日 19:30

讀者迴響

熱門新聞

捷運環狀線拚招商 中和區三站公..

鄭欽天：2018房市平、穩　今..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

中工鎖定台商回流　陶朱隱園Q3..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

北台新建量破1.1兆　創史上第..

「涵碧樓」跨足坐月子中心　月賺..

老公寓裝電梯　北市最高補助30..

新北107年住宅補貼出爐　1...

最新新聞更多

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

東森房屋30週年號　徵才3千人..

「斷捨離」竟成創業點子潮　家電..

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡..

水岸、藝文、商圈集大成　板橋五..

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366