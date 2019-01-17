賴正鎰：肥咖條款、台商回流利多　鄉林3年推案共573億元

▲鄉林建設董事長賴正鎰。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

鄉林建設（5531）今（17）日發表2019年布局規畫，董事長賴正鎰說，今年景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019購屋坪數「M型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。針對台灣布局部分，鄉林集團今年包括「北、中、高三地布局」，推案將以26～38坪輕豪宅為主。

今年在雙北與台中陸續推出新案，鄉林手上共有12個開發案蓄勢待發，總銷約573億元（見附表）。賴正鎰說，另高雄市長韓國瑜當選後，高雄的愛情摩天輪概念帶動相關產業進駐高雄，投資意願旺盛，鄉林經考察當地市場後，正評估南下尋找投資地塊與標的項目，希望把集團版圖擴展到南台灣。

賴正鎰表示，低總價與低利率，推升去年全台不動產買賣轉移棟數與推案量創新高，政府去年底決定將「青年安心成家購屋貸款」延長2年，還推出一段式利率1.68％新方案，激勵自住買盤士氣，今年房市除了沿續2018年的回溫態勢之外，政府研議中的「歡迎台商回台投資行動方案」更是提振經濟與房市的一劑強心針，他看好未來3年台商鮭魚回游，可望大幅帶動國內景氣與內需。

2019年房地產住宅部分，小坪數首購產品當道態勢依舊之外，值得關注地台商回游帶來工業用地、商用不動產及度假休閒中大坪數景觀宅的需求，這些返鄉有成的企業家，在每天高壓、緊張忙碌的打拼事業之餘，最希望一回到家就能完全放鬆，假日也完全不想出門人擠人，鄉林建設新成屋建案—新北投「鄉林玉川」及淡水紅樹林「鄉林山海滙」，主打養生與原生自然景觀，元月一開春洽談組數與成交量都增加3成。

賴正鎰說，今年台灣房市的利多，台商回游資金是很大的活水，此外政府重點推進的危老及都更再添材火。立法院去年12月底三讀通過「都更條例」修正案，容積獎勵更明確並簡化部分程序，透過「三加一」爭議處理機制來解決釘子戶，相信都更及危老重建，將帶動房市活絡與都市新生。

全台30年以上舊屋達410萬戶，人口高齡化及近年來災害頻傳，內政部已宣佈108年起接連4年將編列80億元投入耐震評估補助、都更業務等，鄉林目前手上有10多個都更與合建案，有了新法令支持，也都會加速推案。

▼鄉林108～110年推案計畫；單位 金額單位／台幣億元。（資料來源／鄉林建設提供）