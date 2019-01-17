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想當包租公？　鄭欽天：投資辦公室就對了！

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▲▼興富發總裁鄭欽天出席 興富發集團尾牙。（圖／記者張一中攝）

▲興富發總裁鄭欽天。（圖／記者張一中攝）

記者陳韋帆／台北報導

興富發建設（2542）2018年全台購地約2萬坪、總額上達220億元，推案遍布北、中、南，而手腕靈活、熟悉市場，總是洞見先機的總裁鄭欽天更發下豪語，未來目標「十年要賺一千億元」。當記者問到，現在房市還適合投資做「包租公」嗎？鄭欽天毫不遲疑表示，買商辦就對了！

興富發近年積極轉型為資產開發商，跨足飯店、百貨業，鄭欽天在去年尾牙上，也提出台灣將掀起「商辦換屋潮」見解，未來5年將在各地推出商辦大樓，預計持續到2022年將有1,655億元推案將完工入帳。

「已經空窗20年了！」他說，過去台灣已經近20年少有新辦公大樓的建造，而未來5年就是「新辦公室打舊辦公室」戰場；目前台灣除了股票投資以外，商辦就是最好的選擇，因為不管甚麼類型、價位的商辦都有人會租。

關於各縣市看法，鄭欽天認為台南市中心幾乎沒有新大樓，所以有首購需求，而在地大學眾多，所以租金報酬也相對不錯；桃園則強調首購，但近年台北、新北人口移入已逐漸平緩；新北市則相當於十多年前的台北市，交通建設已經成形，也是北市上班族群居住的主流環境，但與北市有著相同問題，就是腹地稀少。

「基隆最具開發潛力！」談到基隆時，鄭欽天整個眼神都迸出火花，彷彿看到新世界一般，他說，七堵、五堵有十個台中七期這麼大，但北二高沿線整條路卻都沒有開發。他認為，過去曾提出的「七堵副都心」是可行的，而且房價、物價又非常便宜，對於首購族是不二之選。

提到六都三大重鎮「台中、台北、高雄」，鄭欽天直指，商辦就是一個趨勢，市場再差都會有人開公司， 而投資商辦的縣市首選「台中」，鄭欽天指出，台中氣候、地點、環境最優質，除了居住以外，最適合辦公；此外，「台北」、「高雄」也都是很好的選擇，但台北腹地不多、選擇也相對較少，高雄則是房價偏低、入手容易。

鄭欽天表示，全新的辦公大樓對於新興公司，相較老舊辦公室更能樹立形象，他再次強調，「未來5年就是商辦的天下」，所以建議若有投資需求，可以合股購買商辦，當個包租公、包租婆，對於退休後的收入規畫也是不錯的選擇。

關鍵字：興富發鄭欽天商辦辦公室包租公換屋投資股票七堵副都心開發

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