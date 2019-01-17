北台新建案量衝破1.1兆　創近5年第一、史上第三

▲住展統計北台灣2018年新成屋、預售屋總推案量達1.11兆，預計今年將上看1.22兆元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，2018年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達1.11兆元，符合先前預測，並創下史上第三大量紀錄，僅次於2013年、2014年。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於前年底前雨遮新制上路前的搶照潮，以及去年房市買氣回升與價格回穩等利多消息，激勵建商推案意願，以致於爆出大量，預期今年推案量將會再進一步放大。

大台北推案 豪宅市場兩樣情

住展雜誌統計結果顯示，2018年新建案推案量1.11兆元，比2017年大增2,805億元，年增約三成七，為史上第三次突破兆元水準。

在各縣市表現方面，台北市去年推案量大幅成長至3千多億元，睽違7年後重返3千億大關，主因是蛋黃區出現豪宅推案潮，如「元利信義聯勤」、「冠德信義」、「敦南寓所」等案，且各行政區案量又普遍比前年增加，致使北市爆出近年罕見的大量，尤以大安、信義、中山與內湖等區推案最踴躍，案量均超過3百億以上。

新北市為北台灣推案量最高的縣市，去年案量突破4千億，來到4,098.65億元。雖然新北市推案量龐大，但年增僅約7％，增加的力道並不強。

何世昌分析，新北市年增幅較少的原因，除了原本基期較高之外，新北市豪宅推案冷清也是主因之一。由於新北市豪宅需求與價格依然依迷，不像台北市豪宅市場那麼有生氣，於是建商把主力放在一般住宅與首購市場，新釋出的豪宅案寥寥可數，導致新北市案量難以大幅上升。

新竹狂增逾一倍 宜蘭唯一負成長

北台灣推案量成長力道最強勁的地方為新竹地區，去年推案量暴衝到1千2百多億，較前年勁揚逾1.2倍。

受惠於電子科技業景氣榮景，新竹去年房市甜滋滋，完銷建案高居北台灣第一名，促使建商推案信心驟增。而竹科客眾多的關埔（關長、光埔）重劃區，全球人壽兩件合建案、「FB計畫¬－文心匯」等建案均有不錯的銷售成績。此外，活絡的市況，也因此吸引如：皇普建設等上市櫃建商，前進新竹市場，預計至華興重劃區推案。

宜蘭是唯一推案量負成長的縣市，去年推案量不到180億，年減近9％。案量衰退的關鍵，在於宜蘭去年房價快速下修，一年內跌掉約10％，削弱買方購屋意願。當市場買氣轉淡，建商順勢放慢推案步調，自然是合理之舉。

展望今年，何世昌認為，由於去年核發建照數與開工量均爆出大量，其中不少開發案將會於今年釋出，再加上2020年總統大選在即，因2020選情變數太大，2019年房市受到選舉干擾程度相對較小，預料多數建商會賭今年而不賭明年。因此，推案狂潮看起來應該「煞不住」，今年北台灣推案預估推案量可望比去年再成長近一成，上看1.22兆巨量。

▼近6年北台灣新成屋、預售屋推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

▼2017、2018北台灣新成屋、預售屋各縣市推案量統計。（圖／住展雜誌提供）