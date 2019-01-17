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北台新建案量衝破1.1兆　創近5年第一、史上第三

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▲▼捷運,美河市,新北,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲住展統計北台灣2018年新成屋、預售屋總推案量達1.11兆，預計今年將上看1.22兆元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，2018年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達1.11兆元，符合先前預測，並創下史上第三大量紀錄，僅次於2013年、2014年。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於前年底前雨遮新制上路前的搶照潮，以及去年房市買氣回升與價格回穩等利多消息，激勵建商推案意願，以致於爆出大量，預期今年推案量將會再進一步放大。

大台北推案　豪宅市場兩樣情

住展雜誌統計結果顯示，2018年新建案推案量1.11兆元，比2017年大增2,805億元，年增約三成七，為史上第三次突破兆元水準。

在各縣市表現方面，台北市去年推案量大幅成長至3千多億元，睽違7年後重返3千億大關，主因是蛋黃區出現豪宅推案潮，如「元利信義聯勤」、「冠德信義」、「敦南寓所」等案，且各行政區案量又普遍比前年增加，致使北市爆出近年罕見的大量，尤以大安、信義、中山與內湖等區推案最踴躍，案量均超過3百億以上。

新北市為北台灣推案量最高的縣市，去年案量突破4千億，來到4,098.65億元。雖然新北市推案量龐大，但年增僅約7％，增加的力道並不強。

何世昌分析，新北市年增幅較少的原因，除了原本基期較高之外，新北市豪宅推案冷清也是主因之一。由於新北市豪宅需求與價格依然依迷，不像台北市豪宅市場那麼有生氣，於是建商把主力放在一般住宅與首購市場，新釋出的豪宅案寥寥可數，導致新北市案量難以大幅上升。

新竹狂增逾一倍　宜蘭唯一負成長

北台灣推案量成長力道最強勁的地方為新竹地區，去年推案量暴衝到1千2百多億，較前年勁揚逾1.2倍。

受惠於電子科技業景氣榮景，新竹去年房市甜滋滋，完銷建案高居北台灣第一名，促使建商推案信心驟增。而竹科客眾多的關埔（關長、光埔）重劃區，全球人壽兩件合建案、「FB計畫¬－文心匯」等建案均有不錯的銷售成績。此外，活絡的市況，也因此吸引如：皇普建設等上市櫃建商，前進新竹市場，預計至華興重劃區推案。

宜蘭是唯一推案量負成長的縣市，去年推案量不到180億，年減近9％。案量衰退的關鍵，在於宜蘭去年房價快速下修，一年內跌掉約10％，削弱買方購屋意願。當市場買氣轉淡，建商順勢放慢推案步調，自然是合理之舉。

展望今年，何世昌認為，由於去年核發建照數與開工量均爆出大量，其中不少開發案將會於今年釋出，再加上2020年總統大選在即，因2020選情變數太大，2019年房市受到選舉干擾程度相對較小，預料多數建商會賭今年而不賭明年。因此，推案狂潮看起來應該「煞不住」，今年北台灣推案預估推案量可望比去年再成長近一成，上看1.22兆巨量。

▼近6年北台灣新成屋、預售屋推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

▲▼2018北台灣新成屋、預售屋推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

▼2017、2018北台灣新成屋、預售屋各縣市推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

▲▼2018北台灣新成屋、預售屋推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

關鍵字：新建案推案量住展新成屋預售屋何世昌元利信義聯勤冠德信義敦南寓所總統大選文欣匯關埔重劃區全球人壽

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