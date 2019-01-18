韓流吹起高雄房市？ 「美術館」最熱、房價漲幅1.3％起

▲高雄美術館周邊成為近日房市最熱區域。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／綜合報導

韓流效應持續延燒，根據屋比房屋比價平台調查，目高雄房屋均價開價已有1.3％～3.1％不等的漲幅，而房市最熱門區域首選為「高雄市立美術館」。屋比表示，近期確實出現不少南下觀光、看屋的人潮，顯現物業主對於「韓流效應」期待很高。

目前想到高雄購屋的民眾，對哪些地方最感興趣？對此，屋比房屋比價平台最新調查發現，目前購屋者對「高雄市立美術館」周邊興趣度最高（佔16.6％），其次為「高雄巨蛋」周邊（佔10.6％），「衛武營」（國家藝術文化中心）週邊（佔8.8％）居第三。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，近期高雄不斷傳出企業將進駐與觀光人潮湧現的消息，讓高雄房市未來的確有不小想像空間。而且，從實際市況來看，目前高雄房價確實已有蠢動跡象，待售量前十名行政區的住宅平均開價，從選前到選後全數調漲，漲幅已有1.3％～3.1％不等，顯見屋主對於「韓流拼經濟」期待度很高。

▲高雄購屋者最感興趣的前六大區域。（圖／屋比房屋提供）

陳傑鳴指出，目前購屋者有興趣的高雄購屋地點，大致仍以「市場知名度高」、「人潮聚集」與「具建設題材」的景點為主；像「高雄美術館」是全台知名的景觀豪宅區、高雄巨蛋商圈更是人潮踴躍、「衛武營」周邊社區雖普遍老舊，但僅有一路之隔的「國泰重劃區」與韓市長打算興建的「捷運黃線」利多正要發酵，預期這些地區房市將因為「韓流」受惠最大，建議民眾若想了解與投資高雄房市，一定要多做功課。