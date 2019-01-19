ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「陰宅」投資可行？　龍巖2018年營收49.57億創新高

ETtoday新聞雲

▲▼龍巖溫州人文公園項目規劃3D。（3D圖／龍巖提供）

▲龍巖溫州人文公園項目規劃模擬圖。（3D圖／龍巖提供）

記者陳韋帆／台北報導

隨著時代變化，殯葬業者銷售模式也推陳出新，龍巖（5530）股份有限公司指出，殯葬業與科技並進，且較不受景氣影響，從台灣龍巖2018年度報表中觀看，營收營收49.57億元，稅前每股盈餘5.8元，今年力拼對岸溫州「瑞安陵園」投資案，預計第三季推出。龍巖表示，「龍洋生命」將在未來3～5年單獨上市。

近年生命產業起薪高又具發展潛力，且因應老年化社會成已為時下熱門產業之一，甚至是商業模式也跟著潮流蓬勃發展，像是瑞典發明零汙染的「冰葬」，美國應用科技發展「人類混合肥料」讓死後成植物肥料等等創新做法，大陸則是掀起「互聯網＋殯葬業」熱潮，辦起「雙十一購墓節」等創新商業模式，全球老年化商機蓬勃，完全不受景氣影響！

2018年龍巖營收49.57億元，稅前每股盈餘5.8元，較前一年度成長5％，創下近4年新高，受惠於塔位完工認列，營收貢獻比例由2017年之75.1％大幅提升至88.3％，加上2019年龍巖將全力拚在大陸與遠洋集團合資的龍洋生命第一筆溫州瑞安陵園的投資案順利推出。第一期商品預計第3季完工開賣，成長動能大開，3年內將在大陸新增5處陵園項目，中期目標則是龍洋生命在未來3到5年內單獨上市。

龍巖表示，一般外界都以為來生命產業只能當禮儀師。經過培訓取得正式禮儀師資格的同仁，年薪百萬不是問題，甚至今年已有好幾位資深禮儀師年薪超過200萬元。禮儀師年薪驚人，但工作必須24小時待命，工作壓力大又辛苦，不是人人做得來，除了禮儀師這類具有相關專業性的工作外，生命產業的內勤職務也十分多元，像是業務企劃、商品開發、陵園管理、營建、財務、人資、資訊、採購、投資人關係等等。

因職務需求量大，求才若渴，龍巖內勤人員的年薪也直逼金融行業，不僅月薪具有競爭力，對於年終獎金的發放更是向來不會手軟，對於表現優異的同仁，獎金從不設限，光是年終獎金領到10～20個月的大有人在。不僅如此，曾有原任職外商公司的同仁，憑藉著優異的工作表現，來到龍巖一年內就年薪翻倍，更是打破了優秀學生畢業就要擠破頭進外商公司的迷思。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：龍巖股票上市櫃殯葬業生命事業對岸投資瑞安陵園冰葬龍洋生命不動產陰宅

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3843

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

遠雄文教公益基金會為讓長期生活在貧窮困苦的弱勢孩童，在農曆新年可以和家人享用年菜，開心的迎接新年，特別響應安得烈食物銀行的年菜食物箱募集活動，認捐200箱年菜食物箱，更號召由同仁所組成的公益熊志工團來..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3843

高雄人買房首選「巨蛋」　外地人很愛投資「重劃區」

根據屋比房屋比價平台調查，高雄「在地客」跟外縣市「非在地客」的購屋偏好有不少差異，像「美術館」、「巨蛋」、「衛武營」同樣都是前三名，但名次上就略有不同，像在地人最愛「巨蛋」，而外地來的最鍾愛「美術館」..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3843

韓流吹起高雄房市？ 「美術館」最熱、房價漲幅1.3％起

韓流效應持續延燒，隨高雄韓市長喊出愛情產業鏈、興建賽馬場，甚至希望政府鬆綁陸資購買高雄房產的政見後，高雄房市在全台能見度大增。屋比表示，近期確實出現不少南下觀光、看屋的人潮，且開價已出現1.3％～3...

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3841

興富發歡慶442億業績　鄭欽天：再賺1千億！

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今（17）日該集團舉辦尾牙外，興富發集團總裁鄭欽天也再次發下豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」！

1月17日 19:31

//cdn2.ettoday.net/images/3222

六福皇宮熄燈成鬼樓？　業者：國泰在等好的租客！

六福集團（2705）旗下飯店六福皇宮，去年傳出將熄燈消息，停業原因也眾說紛紜；半個月前正式熄燈後，至今仍未有人續租，也被冠上如同空城、鬼樓等說法；記者詢問台灣商仲五大行，該大樓房東「國泰人壽」是否曾接..

1月17日 16:57

//cdn2.ettoday.net/images/3840

鼓勵青年買房　鄭欽天：房貸利率是重點！

對於首購青年而言，甚麼時候買房才是最好時機？縱橫房市多年的興富發建設（2542）總裁鄭欽天表示，就是現在！鄭欽天說，現在台灣利率非常低，而今年1～9月就是購屋最好的時機。

1月17日 14:25

//cdn2.ettoday.net/images/3790

南京「涵碧樓」跨足坐月子中心　每月爽賺320萬人民幣

鄉林建設（5531）今日發布消息，未來3年預計推案573億元，其中中國大陸部分占了8成左右。賴正鎰表示，單以南京「涵碧樓」規劃的坐月子中心，滿租狀態每個月就可賺320萬人民幣，預計成都涵碧樓完工後也將..

1月17日 13:30

//cdn2.ettoday.net/images/3839

賴正鎰：肥咖條款、台商回流利多　鄉林3年推案共573億元

鄉林集團今（17）日發表2019年布局規畫，董事長賴正鎰說，今年景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019購屋坪數「M型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。針對台灣布局部分..

1月17日 12:14

//cdn2.ettoday.net/images/3827

北台新建案量衝破1.1兆　創近5年第一、史上第三

據住展雜誌統計，2018年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達1.11兆元，符合先前預測，並創下史上第三大量紀錄，僅次於2013年、2014年。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於前年底前..

1月17日 10:35

//cdn2.ettoday.net/images/3838

鄭欽天：2018房市平、穩　今年會更好

2018年為房市盤整期的第4年，業界有人不斷唱「空」，認為房價未到谷底，但建設龍頭興富發建設（2542）總裁鄭欽天接受本台獨家專訪，提出了截然不同看法。鄭欽天認為，真正價格有波動的是豪宅，但一般住宅無..

1月16日 22:37

相關新聞

高雄人買房選「巨蛋」　外地愛買重劃區

不動產買賣和租賃　日本關東關西不一樣

蘋果前主管：未來10年股票買蘋果最好

解除關稅風聲　台指期一開盤衝破9800點

鄭欽天：興富發要再賺1千億！

讀者迴響

熱門新聞

南港車站8分鐘 北市2房價換..

家就住在公園裡！建蔽率低僅有2..

高雄人買房選「巨蛋」　外地愛買..

捷運環狀線拚招商 中和區三站公..

鄭欽天：青年購屋「房貸利率」是..

專家提醒　買房這9家建商要注意

允將大心 千萬元買東區3房加..

韓流撐起高雄房價？　漲幅1.3..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

鄭欽天：興富發要再賺1千億！

最新新聞更多

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

東森房屋30週年號　徵才3千人..

「斷捨離」竟成創業點子潮　家電..

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡..

水岸、藝文、商圈集大成　板橋五..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366