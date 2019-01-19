「陰宅」投資可行？　龍巖2018年營收49.57億創新高

▲龍巖溫州人文公園項目規劃模擬圖。（3D圖／龍巖提供）

記者陳韋帆／台北報導

隨著時代變化，殯葬業者銷售模式也推陳出新，龍巖（5530）股份有限公司指出，殯葬業與科技並進，且較不受景氣影響，從台灣龍巖2018年度報表中觀看，營收營收49.57億元，稅前每股盈餘5.8元，今年力拼對岸溫州「瑞安陵園」投資案，預計第三季推出。龍巖表示，「龍洋生命」將在未來3～5年單獨上市。

近年生命產業起薪高又具發展潛力，且因應老年化社會成已為時下熱門產業之一，甚至是商業模式也跟著潮流蓬勃發展，像是瑞典發明零汙染的「冰葬」，美國應用科技發展「人類混合肥料」讓死後成植物肥料等等創新做法，大陸則是掀起「互聯網＋殯葬業」熱潮，辦起「雙十一購墓節」等創新商業模式，全球老年化商機蓬勃，完全不受景氣影響！

2018年龍巖營收49.57億元，稅前每股盈餘5.8元，較前一年度成長5％，創下近4年新高，受惠於塔位完工認列，營收貢獻比例由2017年之75.1％大幅提升至88.3％，加上2019年龍巖將全力拚在大陸與遠洋集團合資的龍洋生命第一筆溫州瑞安陵園的投資案順利推出。第一期商品預計第3季完工開賣，成長動能大開，3年內將在大陸新增5處陵園項目，中期目標則是龍洋生命在未來3到5年內單獨上市。

龍巖表示，一般外界都以為來生命產業只能當禮儀師。經過培訓取得正式禮儀師資格的同仁，年薪百萬不是問題，甚至今年已有好幾位資深禮儀師年薪超過200萬元。禮儀師年薪驚人，但工作必須24小時待命，工作壓力大又辛苦，不是人人做得來，除了禮儀師這類具有相關專業性的工作外，生命產業的內勤職務也十分多元，像是業務企劃、商品開發、陵園管理、營建、財務、人資、資訊、採購、投資人關係等等。

因職務需求量大，求才若渴，龍巖內勤人員的年薪也直逼金融行業，不僅月薪具有競爭力，對於年終獎金的發放更是向來不會手軟，對於表現優異的同仁，獎金從不設限，光是年終獎金領到10～20個月的大有人在。不僅如此，曾有原任職外商公司的同仁，憑藉著優異的工作表現，來到龍巖一年內就年薪翻倍，更是打破了優秀學生畢業就要擠破頭進外商公司的迷思。