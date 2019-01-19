老化指數高達113.07　柯P辦展喚醒長輩需求

▲台北市老化指數高達113.07居全國之冠，北市府辦展望喚醒市民高齡友善意識。.（圖／記者黃克翔攝）

記者陳韋帆／台北報導

全國高齡化社會來臨，台北市老化指數達113.07居六都之冠，特地辦展望喚醒市民對於長輩友善意識。北市都更處與為為設計有限公司，108年1月19日起於花博園區舉辦「城市游擊－高齡城市密碼」展覽，透過移動式框架及互動式內容進行展覽設計，讓民眾感受高齡議題之城市生活需求，並展現UR Partner都市再生伙伴計畫持續探索都市高齡議題之階段性成果，藉此喚起更多市民朋友對於城市議題之關注及加入引動改變之行列。

根據北市衛生局統計，北市老化指數達113.07居六都之冠，並且每個月以近1,800人之數量成長。為倡議大眾關心城市議題，本次展覽運用可達到擴散及移動性效能之展覽工具，將可重複使用之木板及金屬等材料進行組裝設計，希望後續可延伸至其他地區展出，展覽內容包含四大主題：﹝高齡城市議題意識﹞、﹝發現需求與問題﹞、﹝體驗老化情境﹞、﹝反思與回饋效應﹞。

透過創意互動的介面，增加市民大眾身心體驗之感受，以互動方式強化對於高齡議題之反思，如設計互動翻牌引起好奇並思考問題；使用互動投票，檢測自己的想像和實際的需求是否能夠呼應；設計老化模擬體驗，實際感受身心狀態；設計回饋留言，表達自己觀展後的心情與想要的改變等。

更新處表示，UR Partner都市再生伙伴計畫精神是希望運用城市議題作為媒介，引動不同領域且有興趣的社群或個人進一步交流、共創、合作，進而打開對於公共議題之意識與關注。

更新處說，該處長期以逆齡城市主題執行相關專案及空間改造並於去年10／27、12／1及12／2等舉辦「城市進擊系列行動」，透過同理心之實境體驗及馬拉松式的高度腦力激盪，產出8種創意方案，並以交流、學習、對話為主的「沙龍小聚」，創造交流平台介面，形成多種讓議題相關者進場、對話或合作。

「城市游擊－高齡城市密碼」展覽將於108年1月19日下午2時起至1月27日下午5時止於圓山1號出口花博入口廣場前免費開放參觀，相關資訊可至「UR Partner」都市再生伙伴facebook粉絲專進行查詢。